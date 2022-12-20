20.12.2022 12:20 Віталій Хінєвіч

У Харківській області знайшли жінку в безпорадному стані

У селі Вільхівка на узбіччі правоохоронці побачили жінку.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцейські офіцери громад в Харківській області.

Повідомляється, що 19 грудня під час патрулювання села Вільхівка на узбіччі по вулиці Набережній офіцери громади побачили літню жінку в безпорадному стані з ознаками переохолодження. Правоохоронці надали їй допомогу та привели до тями.

Медики бригади швидкої допомоги по приїзду стабілізували стан жінки та доставили до Харківської клінічної лікарні. Згодом, на прохання поліцейських, депутати Вільхівської ТГ передали жінці теплий одяг і взуття та взяли під свій патронат, оскільки родичів жінка не має.

По обіді, до поліцейських офіцерів громади звернулись місцеві мешканці та передали знайдений у приміському автобусі паспорт громадянина України. Офіцери оперативно встановили місце перебування власниці знайденого документу та передали його прямо в руки. Літня жінка дуже зраділа такому піклуванню поліцейських, оскільки сильно переймалась втратою документа та його подальшим відновленням.

Нагадаємо, у селі під Харковом через недопалок згорів будинок, господар загинув.