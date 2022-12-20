20.12.2022 12:41 Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 20 грудня на західних пунктах пропуску

У деяких пунктах пропуску на західному кордоні України спостерігаються черги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Прикордоникки закликають водіїв враховувати під час планування поїздок можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску через вимкнення електроенергії, а також стан погодних умов на автошляхах.

Станом на 12.00 20 грудня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

«Устилуг» - 100 легковиків;

«Угринів» - 15 легковиків;

«Рава-Руська» - 3 автобуси;

«Краківець» - 30 легковиків;

«Шегині» - 50 легковиків;

Словацька Республіка:

«Малий Березний» - 15 легковиків;

«Ужгород» - 30 легковиків, 3 автобуси.

Угорщина:

«Тиса» - 25 легковиків;

«Косино» - 20 легковиків;

«Лужанка» - 30 легковиків.

Румунія:

«Порубне» - 70 легковиків.

За добу 19 грудня західні кордони України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) перетнули 74 тисячі осіб та 18 тисяч транспортних засобів.



З України минулої доби вибули 35 тисяч осіб. 21 тисяча з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.



До України за минулу добу прослідували 39 тисяч осіб, 36 тисяч з них – громадяни України.