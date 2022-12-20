Ситуація з виїздом із України 20 грудня на західних пунктах пропуску

У деяких пунктах пропуску на західному кордоні України спостерігаються черги.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
Прикордоникки закликають водіїв враховувати під час планування поїздок можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску через вимкнення електроенергії, а також стан погодних умов на автошляхах.
Станом на 12.00 20 грудня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:
За добу 19 грудня західні кордони України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) перетнули 74 тисячі осіб та 18 тисяч транспортних засобів.
З України минулої доби вибули 35 тисяч осіб. 21 тисяча з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.
До України за минулу добу прослідували 39 тисяч осіб, 36 тисяч з них – громадяни України.
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