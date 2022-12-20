    
Главная Новини Харкова Дороги та транспорт Ситуація з виїздом із України 20 грудня на західних пунктах пропуску
20.12.2022  12:41   Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 20 грудня на західних пунктах пропуску

У деяких пунктах пропуску на західному кордоні України спостерігаються черги.

граница, выезд, украина, пункт пропуска

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Прикордоникки закликають водіїв враховувати під час планування поїздок можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску через вимкнення електроенергії, а також стан погодних умов на автошляхах.

Станом на 12.00 20 грудня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

  • «Устилуг» - 100 легковиків;
  • «Угринів» - 15 легковиків;
  • «Рава-Руська» - 3 автобуси;
  • «Краківець» - 30 легковиків;
  • «Шегині» - 50 легковиків;

Словацька Республіка:

  • «Малий Березний» - 15 легковиків;
  • «Ужгород» - 30 легковиків, 3 автобуси.

Угорщина:

  • «Тиса» -  25 легковиків;
  • «Косино» - 20 легковиків;
  • «Лужанка» - 30 легковиків.

Румунія:

  • «Порубне» - 70 легковиків.

За добу 19 грудня західні кордони України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) перетнули 74 тисячі осіб та 18 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби вибули 35 тисяч осіб. 21 тисяча з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прослідували 39 тисяч осіб, 36 тисяч з них –  громадяни України.

Источник:   Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
 Тэги:  граница, выезд, украина, пункт пропуска
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
19.12 Дороги та транспорт Ситуація з виїздом із України 19 грудня на західних пунктах пропуску 15.12 Дороги та транспорт Ситуація з виїздом із України 14 грудня на західних пунктах пропуску 14.12 Дороги та транспорт Ситуація з виїздом із України 14 грудня на західних пунктах пропуску
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 