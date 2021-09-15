Цветы с доставкой: как выбрать лучший букет

15.09.2021 11:46

Цветочные салоны и бутики Харькова сегодня предлагают такой выбор цветов, от которого разбегаются глаза. Хризантемы и герберы, астрометрии и эустомы, ирисы, гортензии, пионы, тюльпаны - как выбрать букет из всего этого великолепия, не зная специфических предпочтений адресата? Какие цветы подходят для Дня рождения, а какие - для сюрприза на первом свидании? К счастью, есть один беспроигрышный вариант на все случаи жизни.

Если выбрать цветы в офлайн-магазине не позволяют обстоятельства, стоит обратить внимание на крупные интернет-салоны. Большинство мелких бутиков закупают у них же нераспроданные остатки, внешний вид и «продолжительность жизни» которых может разочаровать адресата. Не лишним будет проверить и отзывы покупателей интернет-магазина. Маловероятно, что салон с наработанной базой довольных клиентов рискнет репутацией, отправив вашим близким несвежий букет. Некоторые компании даже предоставляют гарантию – в случае разочарования возвращают деньги, потраченные на неудавшийся сюрприз. Чтобы убедиться в качестве композиции, попросите администратора магазина отправить вам фото букета перед отправкой.

Клиентам нашего салона не приходится волноваться о том, удастся ли сюрприз - в нашем ассортименте только качественные и свежие растения.