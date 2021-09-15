15.09.2021 11:46
Цветы с доставкой: как выбрать лучший букет
Цветочные салоны и бутики Харькова сегодня предлагают такой выбор цветов, от которого разбегаются глаза. Хризантемы и герберы, астрометрии и эустомы, ирисы, гортензии, пионы, тюльпаны - как выбрать букет из всего этого великолепия, не зная специфических предпочтений адресата? Какие цветы подходят для Дня рождения, а какие - для сюрприза на первом свидании? К счастью, есть один беспроигрышный вариант на все случаи жизни.
Роза - практически беспроигрышный вариант приятного сюрприза. Эти необыкновенные цветы
можно выбрать для любимой женщины и просто подруги, для мамы и сестры, для начальницы и коллеги. Даже для мужеских букетов зачастую выбирают именно розы! Важно лишь заранее узнать об индивидуальных предпочтениях человека, которого собираетесь порадовать - кто-то без ума от красных роз на длинной ножке, кому-то по душе нежные пионовидные цветы. И, конечно, важно выбрать свежие и качественные растения. Сделать это в магазине не сложно - на свежесть укажет состояние среза и то, насколько распустились бутоны. Но как же быть, если заказывать букет приходится онлайн? Несколько советов:
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Не выбирайте розы на очень длинных ножках - по сравнению с обычными они вянут довольно быстро. 30-40 сантиметров - оптимальная длина стебля, которой вполне достаточно для того, чтобы композиция смотрелась эффектно.
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Не стоит покупать розы, покрытые блестками - часто при их помощи маскируют уже имеющиеся на бутонах недостатки.
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Не покупайте розы, окрашенные в экзотические цвета - химические составы утяжеляют лепестки и цветы быстро портятся.
Если выбрать цветы в офлайн-магазине не позволяют обстоятельства, стоит обратить внимание на крупные интернет-салоны. Большинство мелких бутиков закупают у них же нераспроданные остатки, внешний вид и «продолжительность жизни» которых может разочаровать адресата. Не лишним будет проверить и отзывы покупателей интернет-магазина. Маловероятно, что салон с наработанной базой довольных клиентов рискнет репутацией, отправив вашим близким несвежий букет. Некоторые компании даже предоставляют гарантию – в случае разочарования возвращают деньги, потраченные на неудавшийся сюрприз. Чтобы убедиться в качестве композиции, попросите администратора магазина отправить вам фото букета перед отправкой.
Клиентам нашего салона не приходится волноваться о том, удастся ли сюрприз - в нашем ассортименте только качественные и свежие растения.
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