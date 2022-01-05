Прогноз погоды в Харькове на среду, 5 января

Весь день в Харькове будет облачным. Временами мокрый снег с переходом в дождь, местами туман. Утром и днем ожидаются порывы юго-западного ветра, 15-20 м/с. На дорогах гололедица.
Благодаря поступлению теплого и влажного воздуха с Балканского полуострова и Средиземноморья, в Харьковской области ожидаются осадки преимущественно в виде дождя и высокие температуры воздуха. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Утром пасмурно, вероятность осадков 98%. Температура воздуха +1°...+2°C (ощущается как -4°C). Ветер южный, 7 м/с. Влажность воздуха 94%. Атмосферное давление 742 мм рт.ст.
Днем пасмурно, вероятность осадков 41%. Температура воздуха +3°...+5°C (ощущается как -2°C). Ветер юго-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 740 мм рт.ст.
Вечером пасмурно, вероятность осадков 16%. Температура воздуха +3°...+2°C (ощущается как -1°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 96%. Атмосферное давление 741 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 1%. 5 января 2022 года ожидается благоприятная космическая погода. Магнитные бури не прогнозируют эксперты.
Народные приметы. Если воет ветер и падает снег, то в июле будет промозгло и сыро.
Наши предки по погоде этого дня предсказывали погоду ноября.
Сегодня звезды будут щедро наполнять вас активной энергией, целеустремленностью и верой в собственные силы. Все это, безусловно, очень позитивно. Стоит только захотеть, и вам окажутся по плечу любые достижения! Впрочем, именно в этом таится подвох, потому что если захотеть не получится, то сподвигнуть себя на какое-либо дело сегодня будет гораздо сложнее обычного. Ни уговоры, ни обещания, ни даже угрозы сегодня не способны пробудить хоть какой-то энтузиазм. Так что если вы затеваете большое дело, попробуйте найти в нем реальный интерес. Если получится, успех вам обеспечен!
Весь день в Харькове будет облачным. Временами мокрый снег с переходом в дождь, местами туман. Утром и днем ожидаются порывы юго-западного ветра, 15-20 м/с. На дорогах гололедица.
5 января в народе называли Федулов день. С этого дня начиналась активная подготовка к Рождественским праздникам: принято было убрать дом и готовить кутью.
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