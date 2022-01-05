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05.01.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на среду, 5 января

Весь день в Харькове будет облачным. Временами мокрый снег с переходом в дождь, местами туман. Утром и днем ожидаются порывы юго-западного ветра, 15-20 м/с. На дорогах гололедица.

Прогноз погоды

Благодаря поступлению теплого и влажного воздуха с Балканского полуострова и Средиземноморья, в Харьковской области ожидаются осадки преимущественно в виде дождя и высокие температуры воздуха. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Подробнее о погоде на 5 января

Утром пасмурно, вероятность осадков 98%. Температура воздуха +1°...+2°C (ощущается как -4°C). Ветер южный, 7 м/с. Влажность воздуха 94%. Атмосферное давление 742 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 41%. Температура воздуха +3°...+5°C (ощущается как -2°C). Ветер юго-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 740 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 16%. Температура воздуха +3°...+2°C (ощущается как -1°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 96%. Атмосферное давление 741 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. 5 января 2022 года ожидается благоприятная космическая погода. Магнитные бури не прогнозируют эксперты.

Народные приметы. Если воет ветер и падает снег, то в июле будет промозгло и сыро.

Наши предки по погоде этого дня предсказывали погоду ноября.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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