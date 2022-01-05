05.01.2022 07:00

Гороскоп на 5 января для всех знаков Зодиака: что обещают звезды

Сегодня звезды будут щедро наполнять вас активной энергией, целеустремленностью и верой в собственные силы. Все это, безусловно, очень позитивно. Стоит только захотеть, и вам окажутся по плечу любые достижения! Впрочем, именно в этом таится подвох, потому что если захотеть не получится, то сподвигнуть себя на какое-либо дело сегодня будет гораздо сложнее обычного. Ни уговоры, ни обещания, ни даже угрозы сегодня не способны пробудить хоть какой-то энтузиазм. Так что если вы затеваете большое дело, попробуйте найти в нем реальный интерес. Если получится, успех вам обеспечен!

Овен (21 марта – 20 апреля)

Овен имеет все шансы заглянуть за горизонт: ситуация столкнет его с чем-то, имеющим отношение к будущему. Возможно, это будут научные идеи и разработки, высокие технологии или фантастический фильм. А может быть, Овен столкнется с человеком, чье нестандартное мышление не знает границ. Звезды советуют Овну открыть свой разум для смелых идей. Будущее уже почти наступило! А тот, кто не верит в это, обречен вечно плестись позади.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Для Тельца наступает новый этап! Не стоит этого бояться, наоборот, день подарит ему новые возможности и перспективы. Обстоятельства в целом складываются удачно для Тельца, и хотя в ближайшее время возможны неизбежные волнения и трудности переходного периода, звезды уверяют: все будет хорошо. Телец сумеет не только сохранить свои позиции, но и в каких-то делах продвинется далеко вперед.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

За что бы Близнецы ни взялись, звезды не советуют им торопиться – есть риск принять необдуманное решение. День будет склонять их к поспешным, скороспелым шагам! В какой-то момент Близнецам может показаться, что промедление смерти подобно, и если они поддадутся этому порыву, то рискуют наломать дров. Чтобы не наделать ошибок (а такие ошибки могут стоить дорого), Близнецам следует держать себя в руках. Им лучше вообще ничего не делать, чем потом корить себя за непродуманные шаги.

Рак (22 июня – 23 июля)

Рак будет порхать как бабочка и жалить как пчела! Первое относится к его непосредственным делам и обязанностям, а второе – к конкурентам, которым лучше не становиться у него на пути. Недоброжелателям Рака можно только посочувствовать: любые попытки поставить ему палки в колеса способны обернуться тем, что Рак превратит палку в дубину возмездия, ловко использовав ее против своих врагов.

Лев (24 июля – 23 августа)

Звезды советуют Льву в любых делах не следовать за кем-то, а идти своим собственным курсом. Безусловно, это нелегко, однако день склоняет Льва к самостоятельности, поиску своей дороги в жизни и своего неповторимого «Я». Это вовсе не означает, что Лев должен противопоставлять себя окружающим, но если он хочет добиться многого, то должен искать свой собственный путь и не быть, как все.

Дева (24 августа – 23 сентября)

В любых делах Деве будет трудно отличить важное от неважного. Она может придавать повышенное значение второстепенным вопросам и вместе с тем напрочь забывать про свои основные обязанности. Большую часть дня Дева посвятит тем делам, которые просто первыми попались ей на глаза или же чем-то ее заинтересовали. Впрочем, если у Девы нет срочной работы, которая пострадает от такой неорганизованности, день обещает пройти продуктивно: ведь то, за что она все-таки возьмется, она сделает тщательно, «от и до».

Весы (24 сентября – 23 октября)

Звезды призывают Весы задуматься над тем, как повысить свою планку. Даже если их более-менее устраивает то место под солнцем, которое они занимают, это не повод, чтобы останавливаться. Надо идти вперед! Отличный день для того, чтобы задуматься над тем, какие конкретные шаги Весы могут предпринять, чтобы подняться хотя бы на ступеньку вверх по карьерной, социальной или какой-нибудь другой лестнице. Поговорить с начальством? Реализовать свой давний проект? Дерзайте! Не ждите, пока вместо вас это сделает кто-то другой.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпиону следует быть вдвойне осторожным: возможны любые накладки и досадные недоразумения во всех сферах его жизни. Особую же осторожность следует проявлять с деньгами. Звезды предупреждают, что Скорпион может быть втянутым в разбирательство по финансовому вопросу и даже оказаться перед необходимостью оправдываться! Чтобы этого не произошло, ему следует вести свои денежные дела аккуратнее, чем обычно.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

В руках Стрельца все будет гореть (в хорошем смысле этого слова), а дым вокруг него – стоять коромыслом! Стрелец настроен по-боевому, он готов направить свои усилия на любой фронт работ! Другое дело, что ситуация, будто в насмешку, будет то и дело требовать от него переключать свое внимание с одной задачи на другую. Из-за этого деятельный Стрелец рискует пробегать весь день практически впустую. Чтобы этого не произошло, звезды советуют ему, невзирая на провокации, сосредоточиться на чем-нибудь одном.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Замечательный день для всех Козерогов, имеющих отношение к бизнесу или просто не намеренных упускать свою выгоду! Звезды предоставляют Козерогу шанс получить прибыль даже там, где он не ожидал. Впрочем, это не имеет ничего общего с найденными на дороге деньгами. Козерог может рассчитывать на щедрые подарки судьбы лишь в том случае, если до этого он вложил немало времени и сил в какой-то проект. Пусть даже было это давно, и Козерог уже перестал надеяться на результат.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Хороший день для того, чтобы строить стратегические планы на будущее. Мозг Водолея будет работать четко, а мышление – отличаться глобализмом, так что непродуктивно было бы использовать этот день на повседневные домашние дела. Тем более, звезды мало склоняют Водолея к рутине, зато в вопросах выстраивания хитроумных схем ему просто не будет равных. Посвятив день планированию, Водолей не пожалеет: сегодняшние идеи способны вывести его на новую высоту!

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбам лучше всего удастся строить воздушные замки – они будут отличаться основательностью и даже, возможно, когда-нибудь будут построены на земле. День наделяет Рыб мощной фантазией, благодаря чему креативные идеи, проекты и планы способны сыпаться из них один за другим. Безусловно, со временем какие-то из этих идей отсеются, однако Рыбам стоит прислушаться даже к самым фантастическим и невероятным из них.