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06.01.2023  15:59   Дмитро Колонєй

Розшукують чоловіків, які охороняли спокій ворогів під Харковом (фото)

У Харкові заочно судитимуть двох колаборантів.

Розшукують чоловіків, які охороняли спокій ворогів під Харковом
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланнмя на Харківську прокуратуру, 40-річний мешканець Липців Харківського району працював на благо ворогів, добровільно обійняв посаду «тимчасово виконуючого обов’язки дільничного інспектора» у так званому «Территориальном органе милиции с. Казачья Лопань». 
 
25-річний чоловік з с. Стрілеча Харківського району, погодився працювати «т.в.о дільничного інспектора» у «міліції» на території свого села. 
 
Розшукують чоловіків, які охороняли спокій ворогів під Харковом
 
Наразі обох колаборантів оголошено у розшук. Їх судитимуть заочно у Харківському районному суді Харківської області. 
 

 


Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  предательство, харьков
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