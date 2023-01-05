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05.01.2023  15:16   Дмитро Колонєй

На Харківщині народна обраниця впроваджувала російську освіту при окупантах (фото)

На Харківщині судитимуть депутатку, яка перейшла на бік ворога.

Впроваджувала російську освіту при окупантах народна обраниця на Харківщині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиоанням на Харківську прокуратуру, депутатка, (з 25 жовтня 2020 року) Куп’янської міської ради Харківської області, добровільно погодилась впроваджувати російську систему освіти, на початку липня 2022 року очолівши «Купянский региональний центр профессионального образования», що був створений представниками окупаційної адміністрації. Під час керування закладом жінка: 
 
  • отримала для учнів російські підручники та направляла вчителям повідомлення, в яких закликала співпрацювати з новою «владою». 
  • запроваджувала у центрі російську мову як офіційну,
  • проводила набір учнів на новий навчальний рік за стандартами освіти РФ. 
Наразі обвинувачена перебуває під вартою. 
 
Впроваджувала російську освіту при окупантах народна обраниця на Харківщині
 
Досудове розслідування проводили слідчі Куп‘янського РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.
 
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Тэги:  предательство, купянск, харьков
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