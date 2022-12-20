Харків’ян запрошують заспівати разом колядку на Вертеп-фесті

Попри війну у Харкові відбудеться традиційний фестиваль Вертеп-фест.
Як повідомляє РЕДПОСТ, у 2023 році Вертеп-фест у Харькові пройде всьоме. Цього разу організатори залишили з усієї програми акцію виконання колядки «Нова радість стала».
Одночасний спів відомої української колядки відбудеться 6 січня о 12:00.
«Де б ви не були, з ким поряд би ви не були, один чи колективом – давайте всі разом заспіваємо колядку, дамо Україні захисний шар нашої любові, нашого бажання Перемоги і миру!» – закликали організатори фесту.
Прийняти участь в акції просто: треба записати виконання колядки на відео та надіслати организаторам.
Колективи, які візьмуть учать у Вертеп-Фесті 2023, просять зареєструватися за посиланням.
Відео можна надсилати на пошту [email protected]
Нагадаємо, з 19 грудня і до 7 січня включно у міській підземці на станції метро «Університет» для маленьких харків’ян та дітей-переселенців буде відбуватися казкова вистава “Біла чаклунка Ледінелла”.
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