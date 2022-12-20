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20.12.2022  09:29   Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 20 грудня

У період з 17 по 19 грудня офіційно зареєстровано 18 випадків зараження коронавірусом у Харкові.


labcenter.kh.ua

Усього за три доби у Харкові та області діагностували 33 випадки зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 315 693 осіб. Одужало 307 424 особи, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 1001 особа. За три доби від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли три людини.

Діагноз «коронавірус» фіксували у п’яти районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 21 особи (із них 18 - мешканці міста Харкова). П’ять позитивних результатів зареєстровано у Лозівському, чотири – у Богодухівському, два -  у Куп’янському, один - в Ізюмському районах області.

Нагадаємо, медики розповіли про стан захворюваності на вірусні інфекції у Харкові та області.

 

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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