20.12.2022 10:14 Рита Парфенова

Навіть під обстрілами Харків прибирають від сміття

Як під час війні наводять лад на Нових Будинках у Харкові, розповіли у КП «Комплекс з вивозу побутових відходів».

Бригади КВПВ за три місяці вивезли понад 5,8 тис. куб. м ТПВ з пр. Героїв Харкова, вул. Ощепкова, вул. Харківських Дивізій та ін. Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду.



Вивозити сміття з вказаних вулиць не припиняли і в перші дні повномасштабного вторгнення. Напередодні на цьому маршруті працювала бригада сміттєвозу у складі водія Сергія Діденка та вантажника Олександра Іванського. Обидва харків'яни і працюють у КП «КВПВ» багато років: Діденко - 14 років, Іванський – чотири.



Початок війни бригада зустріла на маршруті. Першою реакцією був шок, але чоловіки вирішили продовжити роботу і відтоді її не припиняють. Іноді працювали і на інших маршрутах, де стикалися з ризиком потрапити під обстріл.



«На перехресті вулиць Клочківської та Отакара Яроша як бахнуло! Грудки землі залетіли в машину, а скло з будинків сипалося, як дощ. Швидко звідти поїхали. Потім, коли знову проїжджали тим перехрестям, бачили розвалений будинок», – розповів Олександр Іванський.

Нагадаємо, перші 100 споживачів отримали електрику в селі Циркуни Харківського району.