20.12.2022 10:31 Рита Парфенова

Театр Харкова отримав кошти на нову виставу

Харківський театр «Публіцист» отримав фінансову допомогу від компанії GVL.

Як повідомляє РЕДПОСТ, GVL — німецька компанія, що захищає авторські права та забезпечує винагороди за використання музичних творів. Вже підтримавши українських музикантів, вони вирішили це зробити і для артистів харківського театру «Публіцист».



За домовленністю з компанією, кошти від цього траншу будуть розподілені на матеріальну допомогу учасникам театру та на постановку нової вистави. Також, театр та учасники беруть на себе зобов'язання задонатити частину коштів на ЗСУ.



«Тож, після Нового року будемо потроху знайомити вас з майбутньою виставою, яка має стати ще одним хаймарсом українського театру», – повідомили у «Публіцисті».

Нагадаємо, з 19 грудня і до 7 січня включно у міській підземці на станції метро «Університет» для маленьких харків’ян та дітей-переселенців буде відбуватися казкова вистава “Біла чаклунка Ледінелла”.