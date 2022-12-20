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20.12.2022  10:57   Рита Парфенова

Піднімав триколор над будівлею Харківської міськради: злочинець 8 років переховувався від правосуддя

Харківська обласна прокуратура спільно з СБУ викрили 52-річного харків‘янина, який 8 років переховувався від українського правосуддя та активно підтримував «руський мир».

Новини Харкова: викритий злочинець, який піднімав російський триколор над міськрадою

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, встановлено, що саме він у лютому 2014 року піднімав російський прапор разом з георгіївською стрічкою над будівлею Харківської міської ради під час прокремлівських мітингів.

Крім того, під час обшуку за місцем його тимчасового проживання у Харкові правоохоронці виявили набої калібру 7,62 мм.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури йому повідомлено про підозру за фактом вчинення умисних дій, вчинених з метою зміни меж територій та державного кордону України (ч. 1 ст. 110 КК України), та за фактом придбання та зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

Досудове розслідування проводить СВ Управління СБУ в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Департаменту контррозвідки СБУ.

Нагадаємо, слідчі Харківщини повідомили про підозру депутатці районної ради у колабораційній діяльності.

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  коллаборант, прокуратура, харьков, агрессия россии
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