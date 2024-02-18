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18.02.2024  08:53   

Окупанти завдали більше 50 ударів по Харківщині: ХОВА

Оперативна ситуація по Харківщині на 18 лютого від ХОВА

Завдали більше 50 ударів по Харківщині загарбники: ХОВА
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, ворог інтенсивно обстрілював Харівщину, використовуючи КАБи, ракети С-300, артилерію. Зруйнована виключно цивільна інфраструктура.
 
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Протягом доби ворог завдав більше 50 ударів по прикордонних районах із різних видів озброєння:
 
  • О12:30  обстріл шістьома КАБами с. Чорне Купʼянського району. Після чого тривалий час працювала артилерія. Знищено будівлю ліцею,  більше 20 приватних житлових будинків.
  • О 13.00 окупанти з гелікоптерів вдарили по селу Сотницький Козачок, яке розташоване практично на лінії кордону. Пошкоджено два приватних будинки, господарчі споруди. Жертв немає. 
  • Близько 13:20 окупанти вдарили КАБами по Куп’янську. Внаслідок влучання в 3 двоповерхові будинки поранені - 5 цивільних людей, одна 55-річна жінка загинула. 
  • Пошкоджені більше 10 приватних будинків, гаражний кооператив, будівлі цивільних підприємств . 
  • О 14:50 відбувся обстріл ракетами С-300 по околицях Циркунів. 
  • О 15:41 у с. Липці Харківського району через обстріл горів будинок. 
  • О 16:50 в с. Загризове Ізюмського району удар ворога викликав пожежу у будиноку.
  • О 17:54 від влучання горіли пластикові труби та шість одиниць автотракторної техніки на цивільному комунальному підприємстві у  Куп’янську. Вибухом  пошкоджено 10 будівель.
  • О 16:05 - обстріл С-300 у смт. Приколотне Куп’янського району. пошкоджено будівлю ліцею, щонайменше 7 приватних будинків.
  • Близько 20:00 вслідок обстрілу с. Сенькове Куп’янського району поранення отримали дві жінки 26 та 29 років. 
  • О 00:15 відбувся ворожий обстріл м. Богодухів, зруйновано нежитлові господарчі будівлі, адмінбудівлі, три автомобілі. 
  • Після 2:00 окупанти завдавали ударів КАБами по с. Петропавлівка. Без постраждалих.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що ворог скинув авіабомби на вісім селищ Харківщини.
 
Тэги:  агрессия россии, обстановка. харків
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