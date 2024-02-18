18.02.2024 08:53
Окупанти завдали більше 50 ударів по Харківщині: ХОВА
Оперативна ситуація по Харківщині на 18 лютого від ХОВА
Протягом доби ворог завдав більше 50 ударів по прикордонних районах із різних видів озброєння:
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О12:30 обстріл шістьома КАБами с. Чорне Купʼянського району. Після чого тривалий час працювала артилерія. Знищено будівлю ліцею, більше 20 приватних житлових будинків.
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О 13.00 окупанти з гелікоптерів вдарили по селу Сотницький Козачок, яке розташоване практично на лінії кордону. Пошкоджено два приватних будинки, господарчі споруди. Жертв немає.
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Близько 13:20 окупанти вдарили КАБами по Куп’янську. Внаслідок влучання в 3 двоповерхові будинки поранені - 5 цивільних людей, одна 55-річна жінка загинула.
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Пошкоджені більше 10 приватних будинків, гаражний кооператив, будівлі цивільних підприємств .
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О 14:50 відбувся обстріл ракетами С-300 по околицях Циркунів.
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О 15:41 у с. Липці Харківського району через обстріл горів будинок.
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О 16:50 в с. Загризове Ізюмського району удар ворога викликав пожежу у будиноку.
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О 17:54 від влучання горіли пластикові труби та шість одиниць автотракторної техніки на цивільному комунальному підприємстві у Куп’янську. Вибухом пошкоджено 10 будівель.
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О 16:05 - обстріл С-300 у смт. Приколотне Куп’янського району. пошкоджено будівлю ліцею, щонайменше 7 приватних будинків.
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Близько 20:00 вслідок обстрілу с. Сенькове Куп’янського району поранення отримали дві жінки 26 та 29 років.
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О 00:15 відбувся ворожий обстріл м. Богодухів, зруйновано нежитлові господарчі будівлі, адмінбудівлі, три автомобілі.
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Після 2:00 окупанти завдавали ударів КАБами по с. Петропавлівка. Без постраждалих.
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