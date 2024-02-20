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20.02.2024  10:48   Рита Парфенова

Звернення Ігоря Терехова з нагоди Дня Героїв Небесної Сотні

Звернення Харківського міського голови Ігоря Терехова з нагоди Дня Героїв Небесної Сотні.


Фото: ХМР

Звернення мера Харкова опублікувала міськрада, повідомляє РЕДПОСТ.

«Сьогодні ми вшановуємо пам’ять тих громадян, які десять років тому виступили за свободу всієї держави і проти кайданів країни-загарбника. Під час Революції Гідності активісти чітко продемонстрували, що Україна обирає європейське майбутнє, а не застарілий плин життя рф.

Ми - народ, який постійно готовий боротися за свою незалежність і цілісність держави, гідно приймаючи та долаючи будь-які виклики. Вічна шана кожному, хто поклав життя за Україну. Пам’ятаємо подвиг Героїв Небесної Сотні. Ми обов’язково захистимо ідеї, за які боролися вони, за які досі борються наші захисники, і наблизимо перемогу та мирне майбутнє України!», – йдеться у повідомленні.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні.

 

Тэги:  ігор терехов, харків
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