Звернення Ігоря Терехова з нагоди Дня Героїв Небесної Сотні

Звернення Харківського міського голови Ігоря Терехова з нагоди Дня Героїв Небесної Сотні.
Звернення мера Харкова опублікувала міськрада, повідомляє РЕДПОСТ.
«Сьогодні ми вшановуємо пам’ять тих громадян, які десять років тому виступили за свободу всієї держави і проти кайданів країни-загарбника. Під час Революції Гідності активісти чітко продемонстрували, що Україна обирає європейське майбутнє, а не застарілий плин життя рф.
Ми - народ, який постійно готовий боротися за свою незалежність і цілісність держави, гідно приймаючи та долаючи будь-які виклики. Вічна шана кожному, хто поклав життя за Україну. Пам’ятаємо подвиг Героїв Небесної Сотні. Ми обов’язково захистимо ідеї, за які боролися вони, за які досі борються наші захисники, і наблизимо перемогу та мирне майбутнє України!», – йдеться у повідомленні.
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Не найкращий час для творчості, але у галузі точних наук та конкретних рішень день обіцяє бути дуже вдалим.
У Харкові протягом усього дня очікується хмарна погода без суттєвих опадів.
Щороку 20 лютого в Україні відзначається День Героїв Небесної Сотні, запроваджений у 2015 році.
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