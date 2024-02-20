20.02.2024 11:05 Рита Парфенова

Під Харковом пролунають вибухи: причина

20 лютого 2024 року у Золочеві та Балаклійській громаді на Харківщині працюватимуть сапери.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на департамент цивільного захисту Харківської обласної військової адміністрації.

З 11:30 до 12:00 в районі селища Золочів відбуватиметься контрольоване знищення вибухонебезпечних предметів.



З 11:30 до 12:00 включно в районі села Нова Гусарівка Балаклійської тергромади проводитимуться контрольовані знищення вибухонебезпечних предметів.

Громадян просять дотримуватися спокою та заходів безпеки.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 20 лютого 2024 року.