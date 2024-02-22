22.02.2024 15:35 Віталій Хінєвіч

У Харківській області розміновано понад 92 тисячі гектарів площ

Внаслідок дій російських окупантів на Харківщині потенційно забрудненими вибухонебезпечними предметами визначено понад 1,2 мільйона гектарів земель.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

За увесь період робіт з розмінування обстежено 92,7 тисяч гектарів території. На них виявлено та знешкоджено 160 375 вибухонебезпечних предметів.

«Нині на Харківщині повністю розміновано село Циркуни. З жовтня минулого року активні роботи тривають в селах Камянка, Вірнопілля, Залиман, Старий Салтів, Руські Тишки, Черкаські Тишки. До процесу розмінування, окрім зведених піротехнічних підрозділів, залучені піротехніки з 6 міжнародних та неурядових організацій», - зазначив заступник начальника Харківської ОВА Євген Іванов.

Серед урядових операторів протимінної діяльності на Харківщині працюють 69 груп розмінування. До складу неурядових входять ще 50 груп, 32 групи нетехнічного обстеження та 17 груп інформування.

«Роботи з розмінування тривають в тому числі з залученням спецтехніки. З настанням сприятливих погодних умов, до цього процесу буде залучено ще 5 машин механічного розмінування. Серед них ARMTAС-400, Hydrema 910, MV-4, MV-10», - повідомив директор Департаменту цивільного захисту ХОВА Іван Сокол.

Пріоритетними напрямками розмінування залишаються критична інфраструктура, системи водо-, газо-, тепло-, електропостачання, основні автошляхи.

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