30.03.2023 11:20 Віталій Хінєвіч

У Харківській області викрили браконьєра

Внаслідок незаконного знищення водних біоресурсів зловмисник спричинив збиток державі на суму понад 120 000 гривень.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

27 березня у місті Балаклія на річці Ляхівка поліцейські відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області помітили чоловіка, який займався незаконним виловом риби з човна за допомогою сіток.

Правоохоронці спільно із головним державним інспектором відділу охорони водних біоресурсів «Рибоохоронний патруль» вилучили у 63-річного місцевого мешканця рибацькі сітки та різні види риби. Сума збитків від дій зловмисника склала 121 600 гривень.

Слідчими відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 249 (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 3 років обмеження волі.



