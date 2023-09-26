    
Главная Новини Харкова Бізнес Влада-бізнес-громада: Ігор Терехов про відкриття «Харків бізнес-хабу»
26.09.2023  14:45   Віталій Хінєвіч

Влада-бізнес-громада: Ігор Терехов про відкриття «Харків бізнес-хабу»

Харків – прифронтовий мегаполіс, стабільність економіки та добробут мешканців якого сьогодні напряму залежать від активності малого та середнього бізнесу.

 
Про це мер Харкова Ігор Терехов повідомив у своєму Телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.
 
«Для нас критично важливо підтримувати бізнес-спільноту та сприяти її зростанню всіма можливими способами. 
 
Однією з останніх ініціатив міста в цьому напрямку є відкриття «Харків бізнес-хабу». 
 
Команда хабу надає консультативні послуги, орієнтуючись на актуальні запити громадян: допомагає з підбором грантових програм на розвиток власної справи, розʼяснює експортно-імпортні та інші фінансові бізнес-можливості, якими можуть скористатися і на які можуть претендувати ті чи інші підприємства. 
 
Записатися на консультацію можна на сайті.
 
За підтримку в реалізації проєкту вдячні нашим міжнародним партнерам Helvetas Swiss Intercooperation!
 
Успіх міста та його мешканців народжується у трикутнику «влада-бізнес-громада»,- повідомив Ігор Терехов.
 
Источник:   Ігор Терехов
 Тэги:  харків, бізнес, ігор терехов
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
26.09 Надзвичайні події У Харкові знайшли мотоцикл, який перебуває у міднародному розшуку 26.09 Суспільство У Харківській області з батьків, які не платили аліменти дітям, стягнули сотні тисяч гривень 26.09 Надзвичайні події У Харкові виявили чоловіка, який переховувався від виконання судового вироку
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 