26.09.2023 14:45 Віталій Хінєвіч

Влада-бізнес-громада: Ігор Терехов про відкриття «Харків бізнес-хабу»

Харків – прифронтовий мегаполіс, стабільність економіки та добробут мешканців якого сьогодні напряму залежать від активності малого та середнього бізнесу.

Про це мер Харкова Ігор Терехов повідомив у своєму Телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.

«Для нас критично важливо підтримувати бізнес-спільноту та сприяти її зростанню всіма можливими способами.

Однією з останніх ініціатив міста в цьому напрямку є відкриття «Харків бізнес-хабу».

Команда хабу надає консультативні послуги, орієнтуючись на актуальні запити громадян: допомагає з підбором грантових програм на розвиток власної справи, розʼяснює експортно-імпортні та інші фінансові бізнес-можливості, якими можуть скористатися і на які можуть претендувати ті чи інші підприємства.

Записатися на консультацію можна на сайті.

За підтримку в реалізації проєкту вдячні нашим міжнародним партнерам Helvetas Swiss Intercooperation!

Успіх міста та його мешканців народжується у трикутнику «влада-бізнес-громада»,- повідомив Ігор Терехов.