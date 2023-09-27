27.09.2023 08:37 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 27 вересня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 28 разів виїжджали на гасіння пожеж, чотири з яких були спричинені ворожими обстрілами.



Фото: ДСНС

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Протягом доби ворог продовжував обстрілювати прифронтову та прикордонну зону Харківщини, спричинивши 4 пожежі. 3 з них виникли у природних екосистемах.

О 10:36 від потрапляння в землю ворожого снаряду після хаотичного обстрілу горіла хвойна підстилка у лісовому масиві поблизу селища Борова Ізюмського району. Площа горіння склала 5000 кв.м. Пожежу гасили рятувальники 60-ї ДРПЧ разом з колегами з Луганщини та вогнеборцями відомчої пожежної охорони лісового господарства. Вогонь загасили об 11:40.



О 12:11 вогнеборці з Куп'янська та Дворічної гасили пожежу сухостою на відкритій території в центральній частині районного центру. Вогонь охопив площу у 1000 кв.м. Його ліквідували о 13:33.



О 14:30 42-га ДПРЧ вирушила на спричинену ворожим обстрілом пожежу, яка виникла у с. Волохів Яр Балаклійської громади. Там на території приватного домогосподарства горіла господарча споруда на площі 50 кв.м. На щастя ніхто не постраждав. Пожежу ліквідували о 19:15.



Близько 15:50 окупанти обстріляли с. Веселе Липецької громади. На його околиці загорілась суха трава на площі 2 га. Пожежа ліквідована силами 33-го Державного пожежно-рятувального посту о 20:15.



Загалом протягом доби з 26 по 27 вересня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 36 оперативних виїздів, з яких:

28 – на ліквідацію пожеж, 4 з яких були спричинені ворожими обстрілами;

4 – допомога населенню;

4 – інші виїзди.



23 із 28 пожеж, що трапились за добу, виникли у природних екосистемах. 3 з них спричинили ворожі обстріли, решту спричинили люди, нехтуючи правилами пожежної безпеки чи навмисно випалюючи сухостій.



Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 142 одиниці вибухонебезпечних предметів.



Мешканцям м. Морозівка Ізюмського району рятувальники доставили 10 т. води.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранцы 27 вересня 2023 року.