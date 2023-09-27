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27.09.2023  09:00   Рита Парфенова

Про наслідки обстрілів Харківської області розповіли в ХОВА

Тяжке поранення отримав 65-річний чоловік внаслідок військової агресії рф у місті Вовчанськ на Харківщині.

вибух
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, протягом минулої доби були обстріли цивільного населення у Харківському, Богодухівському, Чугуївському, Куп'янському та Ізюмському районах.

Обстріли міста Вовчанськ у Чугуївському районі призвели до поранення та госпіталізації у важкому стані 65-річного чоловіка. Крім того, пошкоджено житловий будинок, господарчі споруди і спалахнула лісова пожежа.

Зокрема, обстрілів зазнали:

  • у смт Вільча і селі Лиман Чугуївського району були пошкоджені приватні житлові будинки і господарчі споруди внаслідок обстрілів ворожими силами.
  • у селі Синельникове Чугуївського району були пошкоджені два приватні будинки, господарчі споруди і приватний автомобіль через обстріли.
  • у смт. Борова Ізюмського району через обстріли сталася лісова пожежа. У с. Підлиман Ізюмського району пошкоджено посіви озимої пшениці.
  • внаслідок обстрілів Куп'янська сталася пожежа на відкритій місцевості, пошкоджено інфраструктуру.

Крім того, під вогнем окупантів були села Одноробівка, Леміщине та Уди Богодухівського району, с. Волохів Яр Ізюмського району, с. Веселе Харківського району та інші населені пункти.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранцы 27 вересня 2023 року.

 

Источник:   Телеграм Олега Синєгубова
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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