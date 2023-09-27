Про наслідки обстрілів Харківської області розповіли в ХОВА

Тяжке поранення отримав 65-річний чоловік внаслідок військової агресії рф у місті Вовчанськ на Харківщині.
Зокрема, обстрілів зазнали:
Крім того, під вогнем окупантів були села Одноробівка, Леміщине та Уди Богодухівського району, с. Волохів Яр Ізюмського району, с. Веселе Харківського району та інші населені пункти.
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранцы 27 вересня 2023 року.
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Не захоплюйтеся довгими міркуваннями, інакше виявите, що проект, що довго виношується, доведеться відкласти до кращих часів, бо час вийшов.
У Харкові на небі не буде жодної хмаринки. Без опадів.
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