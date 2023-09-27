Про наслідки обстрілів Харківської області розповіли в ХОВА

27.09.2023 09:00 Рита Парфенова

Тяжке поранення отримав 65-річний чоловік внаслідок військової агресії рф у місті Вовчанськ на Харківщині.

Зокрема, обстрілів зазнали:

у смт Вільча і селі Лиман Чугуївського району були пошкоджені приватні житлові будинки і господарчі споруди внаслідок обстрілів ворожими силами.

у селі Синельникове Чугуївського району були пошкоджені два приватні будинки, господарчі споруди і приватний автомобіль через обстріли.

у смт. Борова Ізюмського району через обстріли сталася лісова пожежа. У с. Підлиман Ізюмського району пошкоджено посіви озимої пшениці.

внаслідок обстрілів Куп'янська сталася пожежа на відкритій місцевості, пошкоджено інфраструктуру.

Крім того, під вогнем окупантів були села Одноробівка, Леміщине та Уди Богодухівського району, с. Волохів Яр Ізюмського району, с. Веселе Харківського району та інші населені пункти.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранцы 27 вересня 2023 року.