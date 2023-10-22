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22.10.2023  19:50   Віталій Хінєвіч

На Куп’янському напрямку ЗСУ відбили 15 атак окупантів

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали населені пункти: Плетенівка, Зибіне Харківської області.
 
На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 15 атак окупантів в районах Синьківки та Іванівки Харківської області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Іванівка та Курилівка Харківської області. 
 
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Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Петропавлівка, Кучерівка, Іванівка, Кислівка, Берестове Харківської області.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники ліквідували наслідки ворожого ракетного удару по «Новій пошті» на Харківщині.
 
Источник:   Генеральний штаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, харків
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