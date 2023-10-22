На Куп’янському напрямку ЗСУ відбили 15 атак окупантів

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.
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Будьте готові до приємних сюрпризів. Сьогодні може надійти приваблива пропозиція, яка обіцяє вилитися в перспективну та прибуткову справу.
Вранці небо у Харкові буде ясним, і залишатиметься таким майже весь день, а ввечері його затягнуть хмари. Без опадів.
Щороку 22 жовтня, починаючи з 1998 року, у світі відзначається Міжнародний день людей, що заїкаються.
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