17.09.2023 21:29
Готуємо французьку запіканку з м'ясним фаршем тімбаль
Смачний варіант нетривіальної вечері.
Як пише РЕДПОСТ, тімбаль - старовинне блюдо родом із Франції. По суті це макаронна запіканка з начинкою. Це може бути і комбінація, наприклад, фаршу та грибів.
Французька запіканка з м'ясним фаршем тімбаль
Продукти:
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300 г довгих макаронів
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300 г м'ясного фаршу
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1 склянка вершків жирністю 15-20%
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2 яйця
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зелень (кріп, петрушка)
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перець за смаком
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сіль
Покроковий рецепт приготування
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Макарони відварити до напівготовності,
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Розкласти на рушник, щоб трохи підсохли.
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М'ясний фарш обсмажити до готовності.
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За бажанням можна додати гриби.
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Яйця збити.
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Змішати із вершками.
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Підсолити.
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Додати рубану зелень.
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Круглу форму (або сковорідку) змастити вершковим маслом.
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По спіралі викласти макарони так, щоб вони закрили дно та стінки форми.
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Викласти фарш у вистелену макаронами форму.
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Залити яєчно-вершковою заливкою, трохи не доходячи до верху.
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Зверху закрити начинку макаронами, також викладаючи по спіралі.
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Запікати у духовці хвилин 40.
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Вийняти готовий пиріг із форми, перевернувши на тарілку.
Смачного!
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