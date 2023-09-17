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17.09.2023  21:29   

Готуємо французьку запіканку з м'ясним фаршем тімбаль

Смачний варіант нетривіальної вечері.

Як приготувати французьку запіканку з м'ясним фаршем тімбаль
 
Як пише РЕДПОСТ, тімбаль - старовинне блюдо родом із Франції. По суті це макаронна запіканка з начинкою. Це може бути і комбінація, наприклад, фаршу та грибів.
 

Французька запіканка з м'ясним фаршем тімбаль

Продукти:

  • 300 г довгих макаронів
  • 300 г м'ясного фаршу
  • 1 склянка вершків жирністю 15-20%
  • 2 яйця
  • зелень (кріп, петрушка)
  • перець за смаком
  • сіль

Покроковий рецепт приготування

  1. Макарони відварити до напівготовності,
  2. Розкласти на рушник, щоб трохи підсохли.
  3. М'ясний фарш обсмажити до готовності.
  4. За бажанням можна додати гриби.
  5. Яйця збити.
  6. Змішати із вершками.
  7. Підсолити.
  8. Додати рубану зелень.
  9. Круглу форму (або сковорідку) змастити вершковим маслом.
  10. По спіралі викласти макарони так, щоб вони закрили дно та стінки форми.
  11. Викласти фарш у вистелену макаронами форму.
  12. Залити яєчно-вершковою заливкою, трохи не доходячи до верху.
  13. Зверху закрити начинку макаронами, також викладаючи по спіралі.
  14. Запікати у духовці хвилин 40.
  15. Вийняти готовий пиріг із форми, перевернувши на тарілку.
Смачного!
 
Тэги:  рецепт, запіканка, фарш, яйце, макарони, перець, сіль
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