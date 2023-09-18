Прогноз погоди у Харкові на 18 вересня

У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
18 вересня очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман.
Вітер змінного напрямку, 3–8 м/с.
Температура повітря: вночі 7–9° тепла, вдень 23–25° вище нуля.
Якщо слідувати девізу «Всі засоби хороші», можна легко досягти свого. Головне - не пройтися катком по почуттях тих, хто вам дорогий: сьогоднішній загрожує образами.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.
Щорічно 18 вересня у всьому світі відзначається Всесвітній день моніторингу якості води.
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