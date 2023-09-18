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18.09.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 18 вересня

У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

18 вересня очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман.

Вітер змінного напрямку, 3–8 м/с.

Температура повітря: вночі 7–9° тепла, вдень 23–25° вище нуля.

Народні прикмети

  • Цього дня можна визначити, якою буде прийдешня зима. Для цього дивилися на горобину:
  • якщо на дереві вродило багато ягід, то чекали на дощову осінь.
  • Якщо листя на горобині пожовкло рано, осінь буде рання та рання холодна зима.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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