22.10.2023 17:55 Віталій Хінєвіч
У Харкові поліцейські вилучили дитину, яка мешкала у неналежних умовах
21 жовтня до відділу поліції надійшло повідомлення про родинну сварку в Основʼянському районі міста, де була присутня дитина.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Поліцію Харківської області.
За адресою виїхали працівники сектору ювенальної превенції ВП ХРУП № 1. Правоохоронці встановили, що сварка відбувалася між 33-річною жінкою та 44-річним чоловіком, які знаходилися у стані алкогольного сп’яніння. Вдома перебував наляний хлопчик 3,5 років.
Як з'ясувалося, дитина не вміє розмовляти, батьки не займаються розвитком та вихованням хлопця, у помешканні антисанітарні умови, бруд, порожні пляшки від алкогольних напоїв.
Працівники сектору ювенальної превенції вирішили тимчасово вилучити дитину з родини на підставі медичного акту.
Щодо батьків складено протокол про адміністративне правопорушення за ст.184 (невиконання батьками або осо-бами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
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