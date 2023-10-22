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22.10.2023  17:55   Віталій Хінєвіч

У Харкові поліцейські вилучили дитину, яка мешкала у неналежних умовах

21 жовтня до відділу поліції надійшло повідомлення про родинну сварку в Основʼянському районі міста, де була присутня дитина.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
За адресою виїхали працівники сектору ювенальної превенції ВП ХРУП № 1. Правоохоронці встановили, що сварка відбувалася між 33-річною жінкою та 44-річним чоловіком, які знаходилися у стані алкогольного сп’яніння. Вдома перебував наляний хлопчик 3,5 років. 
 
Як з'ясувалося, дитина не вміє розмовляти, батьки не займаються розвитком та вихованням хлопця, у помешканні антисанітарні умови, бруд, порожні пляшки від алкогольних напоїв. 
Працівники сектору ювенальної превенції вирішили тимчасово вилучити дитину з родини на підставі медичного акту. 
 
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Щодо батьків складено протокол про адміністративне правопорушення за ст.184 (невиконання батьками або осо-бами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
 
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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