22.10.2023 16:50 Віталій Хінєвіч

Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

За минулу добу 21 жовтня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 14 га території.

У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.

За минулу добу 21 жовтня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 14 га території, з них 1,6 га за допомогою машин механізованого розмінування, 4,5 км ліній електропередач, 6 приватних домогосподарств у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.

Саперами виявлено та знешкоджено 91 одиницю ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалися 33 піротехнічних розрахунків ДСНС у складі 167 саперів та 72 одиниці техніки.

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Всього, з початку бойових дій піротехніки ДСНС обстежили близько 3859 га території 278 км автомобільних доріг, 2747 км ЛЕП, 159,5 км залізничних колій та 217,7 км газопроводів. Виявлено та знешкоджено 80 тис. 846 ВНП.