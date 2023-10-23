23.10.2023 12:17 Рита Парфенова

Залізничник з Харкова «зливав» окупантам маршрути ешелонів української військової техніки

До 8 років за ґратами загрожує залізничнику з Харкова, який співппрацювів з ворогом.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

52-річний працівник однієї з залізничних станцій на Харківщині, який висловлював проросійські погляди, був активно втягнутий в надання допомоги Збройним силам Російської Федерації. Він систематично фіксував інформацію про розташування української військової техніки, особового складу Сил оборони та об'єктів критичної інфраструктури на території Харкова та Харківської області. Чоловік відслідковував маршрути переміщення рухомих складів із військовою технікою Збройних Сил України.



Зібрану інформацію він передавав у закритий проросійський Телеграм-канал. Після цього ворожа сторона використовувала ці дані для планування та здійснення вогневих ударів по Харківському регіону.





Харківською обласною прокуратурою був затверджений обвинувальний акт щодо чоловіка за фактом збору та поширення інформації про розташування Збройних Сил України, що було вчинено в умовах воєнного стану (згідно з ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України).

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Наразі цей житель Харкова перебуває під вартою. Обвинувальний акт буде розглядатися в Орджонікідзевському районному суді міста Харкова. Згідно з санкцією статті, він може бути позбавлений волі на строк від п'яти до восьми років.