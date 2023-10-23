23.10.2023 16:15 Віталій Хінєвіч

На Харківщині у чоловіка виявили наркотичні речовини та боєприпаси

В ході обшуку в домоволодінні були виявлені сухі гілки коноплі та згортки з марихуаною.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

23 жовтня працівники відділення поліції № 1 Ізюмського районного управління поліції провели санкціонований обшук у неодноразово раніше судимого 52-річного мешканця міста Барвінкове.

В ході обшуку в домоволодінні виявлені сухі гілки коноплі та згортки з марихуаною. Також поліцейські вилучили у чоловіка предмет, зовні схожий на гранату Ф-1, та 105 патронів калібру 5,45 мм.

Речові докази вилучені та направлені на експертне дослідження.

Слідчі дії проводяться в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. ч. 1 ст. 309 ц виробництво, виготовлення придбання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про внесення додаткових відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

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Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 7 років.