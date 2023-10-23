23.10.2023 16:40 Віталій Хінєвіч

Через ракетний удар по терміналу Нової пошти загинув студент харківського університету

Окупанти завдали ракетного удару по терміналу Нової пошти, внаслідок чого загинув студент Харківського національного університету радіоелектроніки Олексій Єрмола, передає РЕДПОСТ .

У прес-службі Харківського національного університету радіоелектроніки повідомили, що студент Олексій Єрмола 6.12.2000 року народження закінчив Харківський радіотехнічний технікум у 2020 році за спеціальністю Радіотехніка і вступив на прискорену форму навчання на факультет ІРТЗІ на спеціальність «Медіаінженерія» на бюджет.

«Успішно захистив бакалаврську роботу на тему «Концепт і дизайн комп’ютерної гри» і вступив до магістратури на цю ж освітню програму на контракт, тому і працював у нічну зміну на Новій пошті. Був старостою групи. Вічна пам'ять загиблому...»,- йдеться у повідомленні.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що увечері 21 жовтня ворог завдав ракетного удару по терміналу "Нової пошти" у Харківському районі області.