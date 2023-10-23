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23.10.2023  17:05   Віталій Хінєвіч

У Харкові з початку року відновили 5305 пожежних гідрантів

Бригади комунального підприємства «Харківводоканал» з початку року відновили 5305 пожежних гідрантів, з яких 250 замінили, передає РЕДПОСТ .

 
Як повідомив сьогодні, 23 жовтня, начальник виробничого відділу комплексу «Харківводопостачання» Андрій Личкатий, загалом на балансі підприємства перебувають 6560 пожежних гідрантів.
 
«Обслуговування пожежних гідрантів та утримання їх у належному стані завжди у прерогативі при ремонтних роботах на об'єктах водопостачання. А в умовах ворожої агресії надійній роботі пожежних гідрантів приділяємо ще більше уваги як найважливішому елементу в системі пожежогасіння.
 
Відновлення та технічні перевірки пожежних кранів, насамперед, проводимо згідно з приписами головного управління ДСНС України в Харківській області. А також при всіх ремонтних роботах на мережах та оглядових колодязях обов'язково контролюється і працездатність гідрантів. Зазначу, що реставрація та заміна більшості запасних деталей налагоджена майстрами підприємства безпосередньо у цеху з ремонту та технічного обслуговування обладнання», - наголосив Андрій Личкатий.
 
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За його словами, у пріоритеті – пожежні гідранти, які розташовані у місцях масового перебування харків'ян, адже від їхньої надійної роботи безпосередньо залежить життя людей. Зокрема, лише за останній тиждень замінили п'ять гідрантів у Київському районі. А всього, з початку року масово оновили пожежні вододжерела у Шевченківському, Слобідському та Салтівському районах міста. До кінця року перевірку пройдуть усі гідранти у Харкові.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині відповили електропостачання після обстрілу села.
 
Источник:   Харківводоканал
 Тэги:  жкг, харків
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