17.05.2021 16:48

Игорь Терехов сообщил о введении в Харькове онлайн-регистрации места проживания

С сегодняшнего дня в Харькове впервые в Украине предоставила возможность регистрировать место проживания онлайн



//city.kharkov.ua

Электронная регистрация места жительства с сегодняшнего дня, 17 мая 2021 года, стала доступной для жителей города Харькова.

Как сообщили в Министерстве цифровой трансформации, для пилотного запуска и теста этого сервиса был выбран именно Харьков, поскольку именно здесь была проведена большая работа по развитию и модификации реестра территориальной громады и его интеграции с государственными реестрами.

Получить услугу можно на портале или в приложении «Дія». Для этого необходимо иметь паспорт в виде ID-карты, заполнить заявление и оплатить административный сбор в размере 13,6 грн.

Комментируя старт проекта, исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов отметил, что Харькову уже не впервые доверяют реализацию пилотных проектов, поскольку уровень диджитализации города является самым высоким в стране.

«По статистике, регистрация места жительства является самой популярной услугой в Украине. У нас в городе каждый второй посетитель центров предоставления административных услуг обращается именно за этой услугой. В прошлом году ее получили около 58 тысяч человек. Теперь она станет намного доступнее, потому что получить ее можно будет в электронном виде. Это еще один шаг вперед, потому что у человека нет необходимости ходить по кабинетам, даже приезжать в центр админуслуг - он может сделать все, не выходя из дома», - подчеркнул Игорь Терехов.

Владельцы бумажных паспортов пока не могут стать или сняться с регистрации места проживания онлайн, но планируется, что в будущем эта услуга станет доступной и для них.