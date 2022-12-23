23.12.2022 12:25 Віталій Хінєвіч

Харківський університет отримав Оскар у галузі освіти

Харківський заклад став єдиним закладом вищої освіти України, який був представлений на конкурсі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».

Повідомляється, що унікальна програма з підготовки IT-фахівців Innovation Campus НТУ «ХПІ» удостоєна світового «срібла» у галузі освіти. Вона посіла друге місце серед найкращих проєктів Європи міжнародного конкурсу QS-Wharton Reimagine Education Awards 2022.

Загалом у конкурсі взяли участь більше 1200 робіт від компаній, інститутів та інших організацій із 70-ти країн світу. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» став єдиним закладом вищої освіти України, який був представлений на конкурсі.

У 2022 році міжнародний конкурс QS-Wharton Reimagine Education Awards проходив у 18-ти основних категоріях (штучний інтелект, віртуальна та доповнена реальність, освітні програми, працездатність та інші). Конкурс тривав вісім місяців, протягом цього часу понад триста міжнародних суддів-експертів, які працюють у сфері освіти та інших галузях, оцінювали проєкти учасників. Ідеї, які відображали інноваційність, ефективність та унікальність, були відібрані у шорт-лист премії. На конкурс було подано понад 1200 проєктів із сімдесяти країн світу.

Нагадаємо, книга про культурну спадщину України увійшла до списку найкращих видань за версією The New York Times.