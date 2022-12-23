23.12.2022 12:50 Віталій Хінєвіч

У житловому районі Харкова оперативно відновлюють подачу води

Харківські комунальники продовжують виконувати ремонтні роботи.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Повідомляється, що 22 грудня бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» ліквідували 11 пошкоджень на ділянках трубопроводів та упорядкували 10 оглядових колодязів. Зокрема, у Шевченківському районі ремонтні бригади усунули одразу три аварійні ситуації – за пров. 1-му Орському, пр. Науки та вул. Дерев'янка.

«Досить серйозне пошкодження було виявлено на водоводі діаметром 1000 мм по 1-му Орському провулку. Тим не менш, наші досвідчені ремонтники, маючи необхідну спецтехніку та матеріали, оперативно впоралися із відповідальним завданням. Також успішно ліквідували аварійні ситуації по проспекту Науки та вулиці Дерев'янка. Завершили комплекс підготовчих заходів під заміну ділянки водопровідної магістралі по проспекту Людвіга Свободи. Завдяки злагодженій роботі підрозділу та виконанню всіх необхідних заходів ситуація з водопостачанням повністю контрольована», - підсумував начальник служби зовнішніх водопровідних мереж Шевченківського району Андрій Целогородцев.

Сьогодні, 23 грудня, бригади АВР Комплексу «Харківводопостачання» розпочали ліквідацію 22 пошкоджень на водопровідних мережах.

Для економії часу ремонтних бригад просимо докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

«Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним розрахункам за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час. Усі ваші кошти виключно спрямовуються на виробничі потреби, які зараз суттєво збільшились», - наголошують на КП «Харківводоканал».