08.03.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 8 березня

Весь день у Харкові буде хмарним. Удень та ввечері очікується дрібний дощ, ближче до вечора він посилиться.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 3%. Температура повітря +1°...+5°C (відчувається як +1°C). Вітер південний, 2 м/с. Вологість повітря 94%. Атмосферний тиск 746 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 45%. Температура повітря +7°...+8°C (відчувається як +7°C). Вітер південний, 5 м/с. Вологість повітря 88%. Атмосферний тиск 746 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 57%. Температура повітря +7°...+9°C (відчувається як +8°C). Вітер південнно-західний, 6 м/с. Вологість повітря 72%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.

Народні прикмети

Побачити павука сьогодні - до ранньої весни.

Якщо лід не зійшов з водойм, то рибалка навесні буде погана.

Птахи в'ють гнізда з південного боку будівель і дерев - до холодної весни.

Туманний день 8 березня віщує сире і дощове літо.

Якщо горобці в'ють гнізда, то морозів більше не буде.

Сорока ховається в дупло або під дах - до похолодання.



