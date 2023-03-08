Прогноз погоди у Харкові на 8 березня

Весь день у Харкові буде хмарним. Удень та ввечері очікується дрібний дощ, ближче до вечора він посилиться.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Вранці хмарно, ймовірність опадів 3%. Температура повітря +1°...+5°C (відчувається як +1°C). Вітер південний, 2 м/с. Вологість повітря 94%. Атмосферний тиск 746 мм рт.ст.
Вдень хмарно, ймовірність опадів 45%. Температура повітря +7°...+8°C (відчувається як +7°C). Вітер південний, 5 м/с. Вологість повітря 88%. Атмосферний тиск 746 мм рт.ст.
Ввечері хмарно, ймовірність опадів 57%. Температура повітря +7°...+9°C (відчувається як +8°C). Вітер південнно-західний, 6 м/с. Вологість повітря 72%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.
Звичайні справи сьогодні даватимуться насилу, натомість на тлі розслабленості можуть виникати несподівані бажання чи захоплення.
Весь день у Харкові буде хмарним. Удень та ввечері очікується дрібний дощ, ближче до вечора він посилиться.
За традицією, що давно склалася, перше офіційне свято весни присвячене прекрасній статі, а заснували його... самі жінки.
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