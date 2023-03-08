08.03.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 8 березня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Звичайні справи сьогодні даватимуться насилу, натомість на тлі розслабленості можуть виникати несподівані бажання чи захоплення.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Більшу частину дня ділова активність Овна практично дорівнює нулю, зате він із задоволенням проведе свій вільний час з близькими та друзями. Можливо, навіть Овен несподівано для себе виступить ініціатором дружньої вечірки, пікніка або спільного походу в кіно. А ось перспектива активного відпочинку здатна привести Овна в жах: день, коли він найбільше у світі цінує відпочинок, затишок та комфорт.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Хоч би як хотів Телець розслабитися і відпочити, ситуація не дозволить йому це зробити. Події вимагатимуть активної участі Тельця, щоразу висмикуючи його зі стану блаженного байдикування! Зрештою, Тельцю нічого не залишиться, як втягнуться в цей нав'язаний ритм, але він не пошкодує: йому нададуться цікаві можливості, скористатися якими Телець зможе лише якщо буде повноправним учасником подій.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюки можуть зненацька отримати прибуток, на який не розраховували. Або виявити незвичайний спосіб заробляння грошей. Або піддатися бажанню витратити велику суму. Іншими словами, на фінансову сферу Близнюків можуть вплинути сюрпризи долі або їх власні перепади настрою. Втім, це виявлятиметься не лише у фінансах, а й в інших сферах життя Близнюків – від домашнього господарства до кохання. Тож їм слід серйозно приготуватися до несподіванок.

Рак (22 червня – 23 липня)

Настрій Раку може ввести в оману будь-кого, але тільки не його самого. Весь день він може відчувати невиразне занепокоєння, яке іноді здатне виливатися на голови оточуючих спалахами роздратування. Втім, цей занепокоєння може штовхати Рака й інші несподівані вчинки, зокрема й романтичного плану. Іншими словами, Раку не сидітиметься на місці, хоч би як він намагався довести собі і оточуючим протилежне.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Леву необхідно наслідувати пораду китайського мудреця Лао-Цзи і плисти за течією, надавши життю та оточуючим робити вибір за нього. Щоправда, деякі повороти подій можуть його здивувати: вони не вписуватимуться у рамки його повсякденного життя. Крім того, перетворившись на спостерігача, Лев зуміє подивитися на багато речей під новим кутом і побачить мудрі підказки долі там, де раніше спокійно пройшов би повз.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Доля може зробити несподіваний поворот у житті Діви, відкриваючи перед нею нові горизонти. Правда, щоб вписатися в цей поворот, від неї може знадобитися за лічені хвилини прийняти рішення, здатне змінити життя! Тож зірки радять Діві не випадати з реальності та тримати руку на пульсі подій. Краще самому вирішити, скористатися шансом чи ні, ніж потім докоряти за те, що цього шансу навіть не помітив.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терези будуть схильні демонструвати чудеса самоорганізації та дисципліни – особливо з урахуванням того, що все навколо буде раз у раз їх відволікати. Втім, зірки надають Терезам великий запас міцності: їхньому цілеспрямованому бажанню довести будь-яку справу до кінця можна тільки позаздрити! Що ж до оточуючих, то їхні спроби відволікти Терези навряд чи приведуть до результату. Ну а якщо приведуть, їм же гірше: виведені з себе Терези небезпечніші за розлюченого бика!

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

У Скорпіона буде шанс змінити свою думку про якусь людину. Можливо навіть, що цією людиною виявиться він сам. Протягом дня хтось із оточення Скорпіона цілком може продемонструвати зовсім незвичайну поведінку: «сіра мишка» увійде в образ жінки-вамп, скнара розщедриться на частування, недалекий колега зробить світ розумну думку… Втім, і сам Скорпіон навряд чи стане винятком, здивувавши оточуючих новими проявами своєї багатогранної натури.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Вставаючи з ліжка вранці, Стрілець не може навіть припустити, які зміни відбудуться в його житті! Цей день може виявитися поворотним: події обіцяють розвиватися не так, як він припускав, змушуючи Стрільця прямо на ходу приймати важливі рішення. Несподівані звістки, справи, нові знайомства – будь-яка подія має шанс позначитися на долі Стрільця, залишивши у житті значний слід. Йому слід пам'ятати про це, за що б він не брався і які рішення не приймав би.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козерогу слід прислухатися до своєї інтуїції - вона допоможе йому орієнтуватися в обстановці, що швидко змінюється. День обіцяє бути насиченим та цікавим, а повороти долі – непередбачуваними. Позитивний настрій, допитливість і дещиця авантюризму допоможуть Козерогу максимально використати можливості сьогоднішнього дня, у тому числі й у романтичному плані. Козеріг має шанс зустріти людину, яка змушує її серце прискорено битися.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолій буде погано з почуттям гумору – особливо якщо воно направлено на його адресу! Протягом дня у нього в душі може накопичуватись роздратування, яке Водолій із задоволенням виплесне на голови будь-кого, хто ризикне з нього жартувати або йому заперечувати. Щоб не провокувати оточуючих, та й самого себе, Водолію корисно піти з головою у справи та турботи – тут його серйозність гратиме йому тільки на руку.

Риби (20 лютого – 20 березня)

День надає Рибам чудову нагоду здобути перемогу над кимось, можливо навіть – не одну! Навіть якщо доводити свою перевагу не входить у їхні плани, ситуація може щоразу підштовхувати Риб до цього, надаючи їм шанс показати себе з найвигіднішого боку. Це може стосуватися роботи, навчання, дружби, романтичних відносин – словом, будь-якої сфери життя риб, де вони здатні продемонструвати свої таланти хоча б перед одним глядачем.



