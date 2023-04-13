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13.04.2023  14:00   Віталій Хінєвіч

Рятувальники та поліцейські на Харківщині вчать громадян правилам безпеки життєдіяльності

Інформаційно-роз’яснювальна робота щодо правил пожежної, техногенної та мінної безпеки триває на території Харківського району. Вогнеборці постійно спілкуються з населенням і внутрішньо переміщеними особами та навчають їх правилам безпеки.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС Харківської області.
 
12 квітня інспекторський склад ВЗНС Харківського районного управління ГУ ДСНС України у Харківській області спільно з представниками Національної поліції України завітали до місць, де тимчасово знайшли притулок внутрішньо переміщені особи у м. Люботин.
 
Вони розповідали про сумну статистику пожеж, вказували на їх головні причини і наслідки, роз’яснювали порядок використання первинних засобів пожежогасіння та як проводити евакуацію з палаючої будівлі, нагадували про мінну небезпеку та протимінні заходи, навчали алгоритму дій у разі виявлення вибухонебезпечних предметів та у разі отримання сигналу «ПОВІТРЯНА ТРИВОГА» тощо.
 
По завершенню бесід усім співрозмовникам рятувальники вручали пам'ятки з правилами безпеки життєдіяльності та номерами виклику служб екстреного реагування.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині медики врятували жінку.
 

Источник:   ДСНС Харківської області
 Тэги:  правила, харків
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