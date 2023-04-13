13.04.2023 14:00 Віталій Хінєвіч

Рятувальники та поліцейські на Харківщині вчать громадян правилам безпеки життєдіяльності

Інформаційно-роз’яснювальна робота щодо правил пожежної, техногенної та мінної безпеки триває на території Харківського району. Вогнеборці постійно спілкуються з населенням і внутрішньо переміщеними особами та навчають їх правилам безпеки.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС Харківської області.

12 квітня інспекторський склад ВЗНС Харківського районного управління ГУ ДСНС України у Харківській області спільно з представниками Національної поліції України завітали до місць, де тимчасово знайшли притулок внутрішньо переміщені особи у м. Люботин.

Вони розповідали про сумну статистику пожеж, вказували на їх головні причини і наслідки, роз’яснювали порядок використання первинних засобів пожежогасіння та як проводити евакуацію з палаючої будівлі, нагадували про мінну небезпеку та протимінні заходи, навчали алгоритму дій у разі виявлення вибухонебезпечних предметів та у разі отримання сигналу «ПОВІТРЯНА ТРИВОГА» тощо.

По завершенню бесід усім співрозмовникам рятувальники вручали пам'ятки з правилами безпеки життєдіяльності та номерами виклику служб екстреного реагування.



