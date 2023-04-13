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13.04.2023  13:23   

Зрадник в рядах: голова райсуду на Харківщині вступив до співпраці з окупантами

Колаборанта, який збіг до рф, заочно судотимуть у харківському суді.

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Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, у квітні минулого року голова Балаклійського районного суду Харківської області залишив місто Балаклія та виїхав до міста Куп'янськ, яке було окуповане.

Там він почав будувати собі «кар‘єру» при російських загарбниках - добровільно обійняв посаду «и. о. заместителя начальника управления – начальника отдела юридического сопровождения» у так званій «ВГА Харьковской области».

На новій посаді зрадник надавав людям юридичні консультації щодо законодавства рф, а також схиляв їх перейти на бік ворога та співпрацювати з окупаційною владою.

Слідством встановлено, що суддя перебуває на території країни-агресора. Його оголошено у розшук.

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Обвинуваченого судитимуть заочно у Ленінському районному суді м. Харкова.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у селі Іванівка Чугуївського району 57-річна місцева мешканка стала посадовицею окупаційної адміністрації.

 


Тэги:  колаборант, прокуратура, суд, харків, агрессия россии
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