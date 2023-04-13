Зрадник в рядах: голова райсуду на Харківщині вступив до співпраці з окупантами

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, у квітні минулого року голова Балаклійського районного суду Харківської області залишив місто Балаклія та виїхав до міста Куп'янськ, яке було окуповане.

Там він почав будувати собі «кар‘єру» при російських загарбниках - добровільно обійняв посаду «и. о. заместителя начальника управления – начальника отдела юридического сопровождения» у так званій «ВГА Харьковской области».



На новій посаді зрадник надавав людям юридичні консультації щодо законодавства рф, а також схиляв їх перейти на бік ворога та співпрацювати з окупаційною владою.



Слідством встановлено, що суддя перебуває на території країни-агресора. Його оголошено у розшук.



Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).



Обвинуваченого судитимуть заочно у Ленінському районному суді м. Харкова.



Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.



Раніше РЕДПОСТ писав, що у селі Іванівка Чугуївського району 57-річна місцева мешканка стала посадовицею окупаційної адміністрації.