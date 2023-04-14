14.04.2023 14:20 Віталій Хінєвіч

Харківське комунальне підприємство оперативно завершило ремонт на насосній станції

Фахівці комунального підприємства «Харківводоканал» оперативно завершили ремонтні роботи з ліквідації пошкодження на насосній станції. Водопостачання споживачів було своєчасно відновлено, передає РЕДПОСТ .

Як повідомив начальник управління артезіанського водопроводу та насосних станцій комплексу «Харківводопостачання» Олександр Черняєв, дані заходи мали попереджувальний характер та дозволили своєчасно запобігти подальшим серйозним порушенням у роботі насосної станції.

«Ушкодження виникло на ділянці напірного водоводу на важливій для багатьох наших абонентів насосній станції, що могло призвести до її зупинки. Проаналізували ситуацію і вирішили розпочати ремонтні роботи в найкоротші терміни.

Наші співробітники провели всі необхідні підготовчі дії для оперативного відновлення аварійної ділянки водоводу. Оптимізували заходи і навіть підібрали найзручніший для харків'ян нічний час для відключення послуги», - зазначив Олександр Черняєв.

За його словами, о 23:00 зупинили об'єкт водопостачання, провели всі заплановані реконструкції, потім перевірили функціонування агрегатів та обладнання станції. До 6:00 ранку, як і обіцяли, водопостачання всіх абонентів відновили в повному обсязі.



