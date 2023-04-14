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14.04.2023  14:20   Віталій Хінєвіч

Харківське комунальне підприємство оперативно завершило ремонт на насосній станції

Фахівці комунального підприємства «Харківводоканал» оперативно завершили ремонтні роботи з ліквідації пошкодження на насосній станції. Водопостачання споживачів було своєчасно відновлено, передає РЕДПОСТ .

Харків
 
Як повідомив начальник управління артезіанського водопроводу та насосних станцій комплексу «Харківводопостачання» Олександр Черняєв, дані заходи мали попереджувальний характер та дозволили своєчасно запобігти подальшим серйозним порушенням у роботі насосної станції.
 
«Ушкодження виникло на ділянці напірного водоводу на важливій для багатьох наших абонентів насосній станції, що могло призвести до її зупинки.  Проаналізували ситуацію і вирішили розпочати ремонтні роботи в найкоротші терміни.
 
Наші співробітники провели всі необхідні підготовчі дії для оперативного відновлення аварійної ділянки водоводу. Оптимізували заходи і навіть підібрали найзручніший для харків'ян нічний час для відключення послуги», - зазначив Олександр Черняєв.
 
За його словами, о 23:00 зупинили об'єкт водопостачання, провели всі заплановані реконструкції, потім перевірили функціонування агрегатів та обладнання станції. До 6:00 ранку, як і обіцяли, водопостачання всіх абонентів відновили в повному обсязі.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що газовики у Харківській області усувають наслідки ворожих обстрілів.
 

Источник:   Харківводоканал
 Тэги:  жкг, харків
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