У Харківській області на маршруті до Казачої Лопані припинять рух електропотягів

Через ремонт мосту залізничне сполучення між Дергачами та Казачою Лопанню буде призупинене.
Відміна потягів пройде у зв'язку із запланованим капітальним ремонтом залізобетонного мосту на ділянці Харків - Козача Лопань
На цей період для зручності громадян запускається автобусний маршрут м. Дергачі (пл. Привокзальна) - смт Козача Лопань (із виїздом/заїздом у Харків першого та останнього рейсу).
Раніше РЕДПОСТ писав, що автобусний маршрут №48е «Автостанція «Героїв Праці» - вул. Дружби Народів (Північна-5)» почав роботу у Харкові 21 квітня.
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