24.04.2023 10:16 Рита Парфенова

У Харківській області на маршруті до Казачої Лопані припинять рух електропотягів

Через ремонт мосту залізничне сполучення між Дергачами та Казачою Лопанню буде призупинене.



З 24 квітня по 7 травня припинять залізничне сполучення між станцією Дергачі та зупиночним пунктом Нова Козача, повідомляє З 24 квітня по 7 травня припинять залізничне сполучення між станцією Дергачі та зупиночним пунктом Нова Козача, повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на голову Дергачівської громади Вячеслава Задоренка.

Відміна потягів пройде у зв'язку із запланованим капітальним ремонтом залізобетонного мосту на ділянці Харків - Козача Лопань



На цей період для зручності громадян запускається автобусний маршрут м. Дергачі (пл. Привокзальна) - смт Козача Лопань (із виїздом/заїздом у Харків першого та останнього рейсу).

Графік автобусного маршруту

Відправлення з м. Харкова (станція метро "Перемога"): 05:00; з м. Дергачі (пл. Привокзальна): 07:00; 10:30; 18:20

Відправлення з смт Козача Лопань: 05:40; 9:00; 17:00; 19:15 (до станції метро "Перемога")

Раніше РЕДПОСТ писав, що автобусний маршрут №48е «Автостанція «Героїв Праці» - вул. Дружби Народів (Північна-5)» почав роботу у Харкові 21 квітня.



