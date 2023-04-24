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24.04.2023  11:15   Віталій Хінєвіч

У Харкові чоловік проник у торговий контейнер і обікрав його: суд виніс вирок

Мешканець Харкова, раніше судимий за вчинення тяжкого злочину, звільнившись з місць позбавлення волі у травні 2022 року, за декілька місяців знову переступив закон.

вирок суду
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
У вересні минулого року чоловік, перебуваючи на території одного з найбільших торговельних центрів міста, побачив що вікно торгового контейнеру розбито, і вирішив не упускати нагоди «поживитися». 
Зловмисник проник в середину приміщення та викрав звідти товар, після чого втік з місця злочину. 
 
Вироком Київського районного суду м. Харкова чоловіку було призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі та, відповідно до ст. 75 КК України, звільнено від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 3 роки. 
 
Не погоджуючись з цим вироком, перший заступник керівника Харківської обласної прокуратури оскаржив його в апеляційному порядку у зв’язку з безпідставним звільненням обвинуваченого від відбування призначеного покарання з випробуванням. 
 
Судом апеляційної інстанції були враховані доводи прокурора щодо суспільної небезпеки особи засудженого, який через незначний проміжок часу після звільнення з місць позбавлення волі знову вчинив умисний, тяжкий, корисливий злочин, в період дії воєнного стану, спричинивши матеріальну шкоду потерпілому. 
 
Таким чином, завдяки принциповій позиції обласної прокуратури суд апеляційної інстанції скасував вирок районного суду з ухваленням нового вироку — зловмисник проведе 5 років за ґратами, в умовах ізоляції від суспільства. 
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що депутат з Харківщини вивозив українське зерно до рф, сплачуючи податки в росії.
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  кримінал, харків
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