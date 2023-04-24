24.04.2023 11:25 Євген Клочко

Навіщо оптимізувати картинки для пошуку web сайтів?

Абсолютно будь-який матеріал, який був опублікований на сайті, передбачає правильно прописану стратегію виходячи з СЕО-оптимізування. Це стосується не лише текстового контенту. Важливо приділити особливу увагу створенню та подальшій оптимізації графіки сайту. Йдеться про картини та фотографії.

СЕО-оптимізація графічної складової для пошукового просування веб-сайту

На кожному сайті обов'язково використовується графіка. Будь-яке зображення, незалежно від його формату, чи то фото чи картинка, потрібно обов'язково оптимізувати. Таким чином можна посилити пошукове просування веб-сайту і домагатися як підвищення релевантності, так і досягти верхніх позицій у видачі ресурсу в пошуковій системі.

Переваги оптимізації картинок для пошуку веб-сайтів

Зайнятися процесом оптимізування графічної складової потрібно насамперед для того, щоб збільшити кількість трафіку. Користувачі часто звертають увагу на картинки, які бачать у пошуковій видачі. Інтернет влаштований так, що на значну кількість запитів пошукові системи пропонують користувачеві переглянути схожі за своїм контекстом зображення.

Серед головних переваг:

попадання у топ зображень;

ефективне комерційне просування;

покращення сприйняття опублікованої інформації.

Крім того, для роботів, які відповідають за видачу запитів, ілюстрований контент має більш високий пріоритет, на відміну від непримітних текстів.

Особливості оформлення ілюстрацій

Дуже важливо розмістити підпис шляхом оточення текстом самої картинки. Головне, щоб ілюстрацій було більше, ніж текстових матеріалів. Важливо, щоб підпис працював на пошукове просування веб-сайтів і розкривав весь зміст зображень для відвідувача.

Обов'язково під графікою вставляють її опис шляхом розміщення тега "р".

У випадку, якщо на сайті підтримується функція HTML5, можна застосувати такі хештеги, як «figure» та «figcaption».

Щоб оптимізувати картинку, застосовується такий тег, як «img». Він, у свою чергу, має кілька атрибутів.

"alt".

Його головне призначення - виведення підпису знизу графіки на екран, якщо у користувача браузер не може відкрити зображення. Це має такий вигляд:

Опис міститься всередині цього атрибуту і значно впливає на процес SEO-оптимізування графічної складової, розміщеної на веб-сайті. Заключний текст має бути досить коротким і його головне завдання – дати користувачеві достовірну інформацію. В ідеалі, щоб він складався не більше ніж з 65 символів. Це залежить від того, що великий обсяг тексту не сприймають роботи пошукових систем.

"title".

Підпис, поміщений в атрибут тайтл, є підказкою, яка з'являється при наведенні курсору мишки на зображення. Найчастіше в ній розміщують додаткові відомості про картинку

"url" фото.

Опис файлу, в якому міститься ілюстрація, має повністю відповідати даним, представленим на ній. Тобто фото, на якому розташований білий велосипед можна підписати «belyi-velosiped.jpg.». Зрозумілий користувачеві урл як надає йому інформацію про картинці, а й забезпечує його виведення у пошуку.

Підбиття підсумків

Наявність графіки позитивно впливає на процес індексації контенту. Найчастіше правильно оптимізовані ілюстрації можуть забезпечити виведення веб-сайту в топ видачі в пошуковій системі. Це важливо враховувати для тих власників, які займаються продажем товарів та послуг.



