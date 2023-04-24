24.04.2023 11:40 Віталій Хінєвіч

Рівень захворюваності на вірусні інфекції у Харкові: яка ситуація

У Харкові на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції з 17 по 23 квітня захворіли 1487 осіб, з них 34% - діти.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Упродовж минулого тижня був зареєстрований 481 лабораторно підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Такі дані надав Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

У порівнянні з минулим тижнем захворюваність на грип та ГРВІ знизилась на 15%. Показник захворюваності становить 105,1 на 100 тис. населення, що нижче показника епідемічного порогу на 75% та відповідає низькому рівню інтенсивності епідемічного процесу.

Госпіталізовано за тиждень 168 осіб, з них 23% - діти до 17 років.

Раніше РЕДПОСТ писав, що жителів Харківської області закликають вакцинуватися від COVID-19.



