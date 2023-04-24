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24.04.2023  11:40   Віталій Хінєвіч

Рівень захворюваності на вірусні інфекції у Харкові: яка ситуація

У Харкові на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції з 17 по 23 квітня захворіли 1487 осіб, з них 34% - діти.

Захворюванність
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Упродовж минулого тижня був зареєстрований 481 лабораторно підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Такі дані надав Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
 
У порівнянні з минулим тижнем захворюваність на грип та ГРВІ знизилась на 15%. Показник захворюваності становить 105,1 на 100 тис. населення, що нижче показника епідемічного порогу на 75% та відповідає низькому рівню інтенсивності епідемічного процесу.
 
Госпіталізовано за тиждень 168 осіб, з них 23% - діти до 17 років.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що жителів Харківської області закликають вакцинуватися від COVID-19.
 

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, медицина
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