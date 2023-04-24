24.04.2023 12:05 Віталій Хінєвіч

Скільки ворожих мін виявили сапери протягом доби у Харківській області

За минулу добу 23 квітня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 3,4 га території області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС Харківської області.

Повідомляється, що сапери працювали в Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області, а також 2,3 км ліній електропередач. Вони виявили та знешкодили 86 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалися 38 піротехнічних розрахунків ДСНС у складі 191 сапера та 77 одиниць техніки.

Починаючи з 8 вересня 2022 року, піротехніки обстежили близько 2231,7 га території, 260 км автомобільних доріг, 1261,8 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 189 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 57 тис. 876 ВНП.

У разі виявлення підозрілого предмету або вибухівки необхідно одразу повідомити за номером телефону — 101.

Раніше РЕДПОСТ писав, що під Харковом горів житловий будинок на площі 750 квадратних метрів.



