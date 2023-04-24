Під Харковом горів житловий будинок на площі 750 квадратних метрів (фото)

Майже вісім годим рятівники приборкували пожежу у селі Слобідське на Харківщині.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ДСНС України в Харківській області.
Пожежа у будинку барачного типу на вулиці Заречній, 13 у селі Слобідське, Харківського району зайнялася о 22:25 23 квітня. Рятувальники отримали повідомлення з запізненням, коли вогонь вже майже повністю охопив дах будинку. Площа горіння на момент прибуття підрозділів ДСНС становила біля 750 кв.м.
Для гасіння вогню було задіяно 7 пожежних стволів, однак роботи ускладнювались відсутністю протипожежного постачання в даному населеному пункті. Рятувальникам довелося організувати постійне підвезення води з найближчого водоймища за допомогою пожежних автоцистерн.
Загалом у боротьбі з вогнем брали участь 7 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 35 осіб особового складу ДСНС. О 00:07 пожежу локалізували, а повністю її приборкати вдалося лише о 06:00.
Жертв та постраждалих не було. Причина пожежі встановлюється.
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 23 по 24 квітня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 6 оперативних виїздів на ліквідацію пожеж.
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