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24.04.2023  08:14   Рита Парфенова

Харківщина на ранок 24 квітня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 23 по 24 квітня 2023 року пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.


facebook.com/DSNSKHARKIV

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 24 квітня.

О 09:05 годині рятувальники з Великого Бурлука виїхали на перевірку місця ворожого обстрілу, який стався напередодні близько 23:00 години. За попередніми даними, бойовики обстріляли село Малий Бурлук Великобурлуцької громади. Під час перевірки було виявлено пошкодження вікон приватного будинку та навчального закладу, який не експлуатувався, а також воріт ангарної будівлі приватного підприємства. На щастя, внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.

Загалом протягом доби з 23 по 24 квітня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 14 оперативних виїздів, з яких:
6 – на ліквідацію пожеж;
1 – на перевірку місця ворожого обстрілу;
4 – для надання допомоги населенню;
3 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 86 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що ввечері 22 квітня росіяни здійснили чисельні атаки по місту та населеним пунктам, що призвело до руйнування приватних будинків та інфраструктури.

 


Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  пожежа, обстріл, харків, дснс, агрессия россии
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