У Котлярах під Харковом люди прибирають наслідки влучання російської ракети (фото)

Увечері 22 квітня росіяни здійснили чисельні атаки по місту та населеним пунктам, що призвело до руйнування приватних будинків та інфраструктури.
Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч з 22 на 23 квітня війскові рф завдали ракетних ударів по Харкову та Харківському району.
Непередбачуваний день – ситуація може неодноразово змінюватися найрішучішим чином. Найкращим рішенням буде присвятити день творчості. А ще краще за кохання.
Похмура погода буде триматися у Харкові не весь день - ввечері небо стане чистим та ясним. Без опадів.
23 квітня відзначається Всеукраїнський день психолога.
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