23.04.2023 19:48 Василь Голосний

У Котлярах під Харковом люди прибирають наслідки влучання російської ракети (фото)

Увечері 22 квітня росіяни здійснили чисельні атаки по місту та населеним пунктам, що призвело до руйнування приватних будинків та інфраструктури.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Як повідомляє кореспондент РЕДПОСТ , ракетний удар по селу Котляри Харківського району увечері 22 квітня завдав значних пошкоджень у житловому секторі. На щастя, жертв немає.

Після обстрілу у селі виникла пожежа. За даними ДСНС, на час прибуття рятувальників горів дах приватної будівлі та автомобіль на площі 20 кв. м. Також, через вибухову хвилю, гараж був повністю зруйнований, а ще 12 сусідніх будинків та 4 автомобілі отримали пошкодження.

Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч з 22 на 23 квітня війскові рф завдали ракетних ударів по Харкову та Харківському району.

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