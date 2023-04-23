23.04.2023 08:30

Ракетний удар по Харкову: пошкоджено теплиці та робочі цехи на овочевій фабриці

Після десятої години вечора 22 квітня військові рф завдали ракетних ударів по місту Харкову та Харківському району.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу ХОВА, у ніч з 22 на 23 квітня ворожа артилерія обстріляла Харків та прилеглі території.

У Харкові одна з ракет влучила в землю, а ще одна ймовірно розірвалася в повітрі над овочевою фабрикою, що призвело до пошкодження теплиць та робочих цехів.

У селі Котляри Харківського району два приватні будинки були зруйновані, 10 інших пошкоджені, а також знищено один гараж та чотири автомобілі. На щастя, інцидент не забрав жодної людської життя.

Протягом минулої доби ворожа артилерія обстрілювала різні населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів, включаючи Куп'янськ, Вовчанськ, Тимофіївку, Новомлинськ та Западне. На щастя, інцидент не призвів до серйозних руйнувань та не став причиною постраждалих.

Раніше РЕДПОСТ писав, що під обстрілом були цивільні обʼєкти у Слобідському і Основʼянському районах. У Новобаварскому районі через ракетний обстріл виникла пожежа на обʼєкті цивільної інфраструктури.



