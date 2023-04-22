    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Через обстріл Харкова сталася пожежа - Ігор Терехов
22.04.2023  22:33   Дмитро Колонєй

Через обстріл Харкова сталася пожежа - Ігор Терехов

Також під удар окупантів потрапив приватний будинок під Харковом.


Через обстріл Харкова сталася пожежа - Ігор Терехов
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов у своєму Телеграм-каналі поінформував, що у Новобаварскому районі через ракетний обстріл виникла пожежа на обʼєкті цивільної інфраструктури. ДСНС працюють на місці. Інформація щодо постраждалих  уточнюється.
 
Також зафіксовані удари по Слобідському і Основʼянському районам. В обох випадках під обстрілом були цивільні обʼєкти. На даний момент інформація про постраждалих уточнюється.
 
Очільник ХОВА Олег Синєгубов поінформвав, що під під ударом окупантів був Харків та Харківський район. Попередньо, ворог бив ракетами С-300. Маштаби руйнувань та інформаія про постраждалих уточнюється. Також, йомовірно,  під удар потрапив приватний будинокакож, 
 
 

 


Источник:   Телеграм-канал Ігор Терехов
 Тэги:  обстріл, агрессия россии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
21.04 Надзвичайні події Харківщина на ранок 21 квітня. Оперативна обстановка від ДСНС 21.04 Надзвичайні події Без постраждалих, але з руйнуваннями: ворог обстрілює Куп'янськ та навколишні населені пункти Харківщини 19.04 Надзвичайні події Бійці ДСНС розповіли подробиці аварійно-рятувальних робіт на місті авіаудару по Вовчанську
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 