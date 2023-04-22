22.04.2023 22:33 Дмитро Колонєй

Через обстріл Харкова сталася пожежа - Ігор Терехов

Також під удар окупантів потрапив приватний будинок під Харковом.



Через обстріл Харкова сталася пожежа - Ігор Терехов



Як повідомляє РЕДПОСТ , мер Харкова Ігор Терехов у своєму Телеграм-каналі поінформував, що у Новобаварскому районі через ракетний обстріл виникла пожежа на обʼєкті цивільної інфраструктури. ДСНС працюють на місці. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Також зафіксовані удари по Слобідському і Основʼянському районам. В обох випадках під обстрілом були цивільні обʼєкти. На даний момент інформація про постраждалих уточнюється.

Очільник ХОВА Олег Синєгубов поінформвав, що під під ударом окупантів був Харків та Харківський район. Попередньо, ворог бив ракетами С-300. Маштаби руйнувань та інформаія про постраждалих уточнюється. Також, йомовірно, під удар потрапив приватний будинокакож,



