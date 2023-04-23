23.04.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 23 квітня

Похмура погода буде триматися у Харкові не весь день - ввечері небо стане чистим та ясним. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +6°...+12°C (відчувається як +8°C). Вітер північно-західний, 3 м/с. Вологість повітря 82%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.

Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 15%. Температура повітря +15°...+16°C (відчувається як +17°C). Вітер північно-східний, 3 м/с. Вологість повітря 63%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.

Ввечері ясно, ймовірність опадів 30%. Температура повітря +15°...+12°C (відчувається як +16°C). Вітер північно-східний, 3 м/с. Вологість повітря 54%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.

Народні прикмети

Вранці туман обіцяє дощовий день.

Якщо до цього дня зацвів бузок, то травень обіцяє бути теплим.

На вільсі з’явилися сережки — заморозків більше не буде.

Якщо сонце зійде червоне у туманному серпанку - рік буде хлібородним.



