Прогноз погоди у Харкові на 23 квітня

Похмура погода буде триматися у Харкові не весь день - ввечері небо стане чистим та ясним. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +6°...+12°C (відчувається як +8°C). Вітер північно-західний, 3 м/с. Вологість повітря 82%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.
Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 15%. Температура повітря +15°...+16°C (відчувається як +17°C). Вітер північно-східний, 3 м/с. Вологість повітря 63%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.
Ввечері ясно, ймовірність опадів 30%. Температура повітря +15°...+12°C (відчувається як +16°C). Вітер північно-східний, 3 м/с. Вологість повітря 54%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.
Непередбачуваний день – ситуація може неодноразово змінюватися найрішучішим чином. Найкращим рішенням буде присвятити день творчості. А ще краще за кохання.
Похмура погода буде триматися у Харкові не весь день - ввечері небо стане чистим та ясним. Без опадів.
23 квітня відзначається Всеукраїнський день психолога.
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