23.04.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 23 квітня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Непередбачуваний день – ситуація може неодноразово змінюватися найрішучішим чином. Найкращим рішенням буде присвятити день творчості. А ще краще за кохання.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Цілком ймовірно, що протягом дня Овну доведеться займатися зовсім не властивими справами. Можливо, йому буде необхідно взятися за нову, незвичну ділянку робіт або виною тому буде суєта і порушення планів. Так чи інакше, Овну в якийсь момент доведеться вирішувати питання, що знаходяться поза його компетенцією, та імпровізувати на ходу. Ця подія внесе різноманітність у життя Овна і може навіть здатися йому кумедною.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Сприятливий день для того, щоб Телець присвятив його думкам про кар'єру або навіть почав робити в цьому напрямі конкретні кроки. Якщо він має план просування вперед, є сенс взятися за нього! Якщо ж плану немає, Тельцю варто подумати про нього ближче до вечора вдома. У робочих стінах йому треба тримати руку на пульсі подій - може здатися несподіваний шанс показати оточуючим, на що він здатний.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

У справах Близнюкам може знадобитися зробити крок назад для того, щоб просунутися далі. Нехай навіть з боку їхньої дії будуть схожі на відступ - іноді краще тимчасово відступити, ніж роками стукати в зачинені двері. Зірки обіцяють, що сьогоднішня здача позицій не матиме нічого спільного з втечею, скоріше – з тимчасовим перепочинком у війні, результат якої не зрозумілий. У Близнюків ще багато можливостей піти в контратаку і вирватися вперед!

Рак (22 червня – 23 липня)

На рак чекає інформаційний колапс: він має шанс зіткнутися з суперечливою інформацією з якогось питання. Можливо, перед ним буде поставлено відразу кілька завдань, що суперечать, або ж вступні за цими завданнями будуть заплутаними. У будь-якому разі, Раку доведеться самому розбиратися на ходу, що треба робити. Якщо йому це вдасться, він заробить в очах оточуючих додаткові очки.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Леву може надійти дуже приваблива пропозиція, проте йому не варто відразу ж на нього погоджуватися! Зірки кажуть, що не виключено каверзу: Лева можуть спокушати свідомо нездійсненними умовами, описуючи райські кущі там, де насправді росте лише будяка. Іншими словами, йому варто бути недовірливішим і уважнішим, ніж зазвичай, у повній відповідності до прислів'я: «Не все те золото, що блищить».

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Протягом дня плани Діви здатні різко змінитись. Можливо, це станеться з незалежних від неї причин, а може, у цьому буде винна вона сама. Так чи інакше, ситуація вимагатиме від неї пристосовуватися до мінливих обставин і розуміти на ходу. Якщо Діві це вдасться, вона будь-які зміни зможе обернути до своєї користі! Головне – не впасти у ступор від несподіванки, коли заплановані, майже вирішені справи раптом почнуть давати збій.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Весь день Терези здатні відчувати себе сонною мухою. І займатися справами з такою самою ефективністю. День схиляє їх до апатії та небажання займатися навіть найпростішою роботою. Втім, Терезам варто прийняти ситуацію, як є: їхньому організму і мозку потрібен перепочинок, і противитися цьому не варто. Зробивши собі невелику поблажку, Терези з лишком компенсують це трудовим ентузіазмом у наступні дні.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

У будь-яких справах Скорпіон може ризикнути, якщо така необхідність назріла. Адже іноді ризик – шляхетна справа! Щоправда, зірки попереджають Скорпіона, що ризик має бути продуманим та осмисленим. Удача буде прихильна до тих, хто не стане надто їй зловживати і здатний підстрахуватися. Одним словом, на Фортуну сподівайся, а сам не лишай! Керуючись цією формулою, Скорпіон може розраховувати на виграш.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

День наділяє Стрільця величезним потенціалом! Завдяки своїй енергії, комунікабельності та пробивним здібностям, він має всі шанси досягти успіху практично в будь-якій сфері. Головне – не метушитися і не намагатися взятися за всі справи відразу, хоча ситуація його схилятиме до цього. Секрет успіху Стрільця простий: він у його вмінні вибрати з десятків справ найперспективніше і довести його остаточно.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Схильні до ризику та здорових авантюр Козероги можуть тріумфувати – це їхній день! Безумовно, будь-який ризикований крок має бути прорахований, проте жодна теорія все одно не врахує всіх факторів, а діяти колись треба! Втім, зірки пропонують ризикнути тим Козерогам, які вже зважилися на це, і почати діяти для них лише питання часу. Для решти ж день просто відрізнятиметься деякою непередбачуваністю.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

У справах Водолія настає переломний момент! Незабаром для нього відкриються нові горизонти і нові дороги. Однак зміни в його житті відбудуться, тільки якщо Водолій сам прагне до них, готовий ризикнути і не збирається сидіти, склавши руки. У цьому випадку йому можна подумати про такі глобальні кроки, як нова робота або зміна місця проживання. Не бійтеся експериментувати, адже час іде, а життя не стоїть на місці!

Риби (20 лютого – 20 березня)

Рибам може зненацька представитися щаслива нагода, на яку вони чекали вже давно! Завдяки їй вони здатні здійснити якісь свої плани. Однак зірки попереджають Риб, що щасливий шанс не привертатиме до себе їхню увагу і битиме на всі дзвони. Риби повинні уважно прислухатися до того, що відбувається навколо, інакше вони пройдуть повз свій успіх, так нічого і не помітивши.



