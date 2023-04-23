23.04.2023 07:30 Рита Парфенова

23 квітня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

23 квітня відзначається Всеукраїнський день психолога.

У цьому плані наша країна випередила багато інших держав, де таке професійне свято відсутнє. Не існує й Міжнародного дня психолога, натомість святкують Всесвітній день психічного здоров'я (10 жовтня).



Через таку «несправедливість» закордонні установи, де є кафедра психології, запроваджують свої локальні дні психолога, причому, хоч як це дивно, часто святкують їх саме навесні. Так, в університеті Міссурі день психолога святкують 27 квітня, а у Державному університеті Каліфорнії – 3 квітня. А от Всесвітнього дня позитивної психології оголосили 8 травня.



Один із видатних психологів минулого століття Жан Піаже передбачив, що у 21 столітті психологія стане однією з провідних наук. Зважаючи на все, його прогноз починає збуватися. Цей вислів прозвучить ще значно, якщо згадати, що офіційне визнання психологія отримала лише сто тридцять з лишком років тому – 1879 року німецький психолог В. Вундт відкрив у Лейпцигу першу лабораторію експериментальної психології.



Але повернемось до української психологічної науки. Робота українських психологів була відзначена численними вкладами як у практичну, так і теоретичну частину. Так, знаменита Харківська школа психології активно досліджувала сприйняття дітей, механізми вікового розвитку. Власне, збори психологічних типологій сучасної науки – також результат діяльності українців.



Психологію можна назвати наукою, що створює людину через пізнання. Життя людини – дуже непередбачуване та бурхливе. Будь ви політиком, бізнесменом, лікарем чи домогосподаркою – у вашому житті, поряд із позитивними емоціями, неминучі хвилини розчарування, результатом яких можуть стати негативні вчинки. Іноді людині важко утримати тяжкість цих проблем на своїх плечах, і вона може втратити надію, віру в себе, а найголовніше – своє здоров'я. Уникнути цього нам допомагають мудрі поради досвідчених фахівців – психологів.



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Всесвітній день книги та авторського права. ЮНЕСКО обрала цю дату з огляду на її символічність для світової літератури. Адже саме цього дня померли Сервантес і де ля Вега, народився Моріс Дрюон. Традиція святкування Дня книжки народилася у Каталонії, де 23 квітня на День Юрія традиційно дарували троянду за кожну куплену книжку. Сьогодні Всесвітній день книжки святкують у 190 країнах світу.



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З 2010 року з ініціативи ООН відзначаються День англійської мови та День іспанської мови.



Датою святкування Дня англійської мови став день народження Вільяма Шекспіра – великого англійського поета, письменника, найзнаменитішого драматурга світу.



День іспанської мови присвячений смерті великого іспанського письменника Мігеля де Сервантеса Сааведри (1547—1616).

Прикмети дня

Цей день у народі вважали енергетично потужним. На сьогодні планували важливі зустрічі, вирішували складні питання.

Що не можна робити 23 квітня

Не можна робити пропозицію руки та серця.

Утримайтеся від критики у бік оточуючих.

Також цього дня

У 303 році за наказом римського імператора Діоклетіана в Палестині обезголовили християнського воїна Георгія Побідоносця, який пізніше був канонізований церквою.



1348 – король Англії Едуард ІІІ заснував орден Підв'язки. З його народженням пов'язано романтичну історію. На одному з балів графиня Солсбері, що танцювала з королем, втратила блакитну підв'язку, яка впала під ноги королю. Навколо почали сміятися. Зі словами "Ганьба тому, хто погано подумає про це" король одягнув підв'язку на себе і пообіцяв, що вона стане найвищою нагородою у країні. Обіцянку він виконав, а вимовлені ним слова стали девізом ордену.



1564 – народився Вільям Шекспір, англійський поет та драматург.



1902 – народився Хальдоур Кільян Лакснесс (справжнє ім'я Хальдоур Гудьонссон) (пом. 1998), ісландський письменник. Лауреат Нобелівської премії 1955 року.



1907 - Джон Гріффіт Чейні, відомий як Джек Лондон, вирушив із Сан-Франциско на двощогловому судні в плавання навколо світу.



1913 – спуск на воду «Аквітанії», єдиного лайнера, який брав участь в обох світових війнах.



1918 – народився Моріс Дрюон, французький письменник (цикл «Кляті королі»). Всього Дрюон написав понад 50 романів, драматургічних поем та п'єс. Він став одним із 75 володарів Великого хреста ордена Почесного легіону – найвищої державної нагороди Франції.



1920 – народився Григорій Тютюнник (пом. 1961), український письменник.



1932 – у Стратфорді-он-Ейвоні було відкрито Королівський шекспірівський театр, який проводить шекспірівські фестивалі.



1936 – народився Рой Орбісон, американський співак.



1954 – народився Майкл Мур, американський режисер («Боулінг для Колумбини», «Фаренгейт 9/11»).



1954 - в НБА введено правило 24 секунд, протягом яких команда, що володіє м'ячем, повинна виконати кидок по кільцю.



1956 – відбувся перший концерт Елвіса Преслі у Лас-Вегасі.



1959 – створено Спілку журналістів України (нині Національну спілку журналістів України).



1958 – з'явилися перші десяткові монети Британії 5 пенсів та 10 пенсів.



1975 – у Києві відкрився український музей книги.



1979 – народився Лаурі Ілонен, музикант, співак, лідер фінського гурту The Rasmus.



1982 – вихід комп'ютера ZX Spectrum.



1990 – народився Дев Патель, англійський актор індійського походження («Мільйонер із нетрів», «Готель «Меріголд»: Найкращий з екзотичних»).



1991 – В Україні ухвалено закон про свободу совісті.



1992 – у Пекіні відкрито найбільший ресторан світової мережі «Макдоналдс» (на 700 місць).



2001 – компанія Intel представляє свій новий процесор Pentium 4.



2014 – засновано 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас».

Іменини відзначають:

Григорій, Дмитро, Максим, Олександр, Терентій, Федір, Яків.



